Embajador y cónsul en Emiratos Árabes recomendaron no dar pasaporte a Marset si estaba preso, pero su planteo fue desestimado

Además, los diplomáticos sufrieron presiones de parte del hermano y la pareja de Marset durante el proceso.

El embajador uruguayo en Emiratos Árabes, Álvaro Ceriani, y la excónsul Fiorella Prado habían recomendado esperar a que Sebastián Marset saliera de la cárcel para otorgarle el pasaporte, según se desprende de conversaciones publicadas este miércoles por El Observador y que están en la carpeta que analiza el fiscal Alejandro Machado. La postura de los diplomáticos no fue aceptada en Montevideo.

Además, los chats muestran la insistencia de la esposa y del hermano del narcotraficante uruguayo para conseguir, primero una carta y luego el pasaporte.

Gianina García, esposa de Marset, le escribió por primera vez a la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes el 25 de octubre de 2021: “Necesito saber claramente la situación del papel que mi esposo necesita para presentar el día del juicio. (…) Estoy con mis cuatro hijos con una incertidumbre muy grande sobre su destino”.

Cinco días antes Diego Marset, hermano del narcotraficante que estaba detenido, escribió: “¿Usted cree que puede proceder o adelantar algo del papel que le hablamos con este libre de antecedentes que yo le puedo proveer?”.

Se refería a un Certificado de Antecedentes Judiciales que los abogados de Marset en Uruguay habían sacado meses atrás.

“Quería saber si tiene alguna novedad con respecto al papel ya que para nosotros es importantísimo”, insistió el hermano. La intención era poder presentarlo en una audiencia prevista para el 2 de noviembre.

Los mensajes de Diego Marset y Gianina García se reiteraron todos esos días, lo que llevó a que la cónsul le escribiera a la esposa de Marset: “Gianina, te pido por favor, no me presiones. Desde aquí estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. No he podido hablar con Uruguay, estoy tratando de comunicarme. Cuando me den el ok de la nota les aviso”.

La esposa le contestó que no era presión sino “desesperación” y señaló que su idea no era incomodarla ni presionarla.

A su vez, las declaraciones en la investigación administrativa de la Cancillería muestran los reparos de los funcionarios que estaban en la embajada a que se otorgara el pasaporte.

“Con Ceriani nuestra opinión era que no éramos favorables a darle el pasaporte (...) mi opinión era, esperemos a que él salga en libertad”, dijo la cónsul Prado.

Aseguró que cuando vio que Marset tenía un “abogado de renombre” (en referencia a Alejandro Balbi) en Uruguay entendió que había “dinero de por medio".

El embajador Ceriani aseguró que enviaron un informe en el que mencionaron que era “prudente” aguardar a que finalizara el juicio apelando al “sentido común” y no a un “criterio jurídico”.

La cónsul había expresado esa preocupación también al subdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería, Fernando Pereda, en un mensaje que le envió el 18 de noviembre del 2021.