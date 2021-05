Embajadora de Palestina en Uruguay: "Ambas partes tenemos derecho a vivir en libertad, no solo el lado israelí"

Nadya Rasheed dijo que "Gaza está viviendo en una prisión a cielo abierto", porque "no hay búnqueres ni refugio"

La embajadora del Estado de Palestina en Uruguay aseguró que el conflicto desatado entre Israel y Palestina en los últimos días no puede verse como un ataque desde su país, si no como una señal de saturación de los abusos desplegados por Israel a lo largo de más de 50 años. "Todos estos incidentes no pasaron de la nada. Estamos hablando de 54 años de ocupación, de opresión de una nación que está ansiosa por su libertad", aseguró Nadya Rasheed a Telemundo.

También aseguró que condenan la violencia y lamentó las muertes que sufre su país producto de los bombardeos desde Israel, que hasta ahora fueron 60 personas, 10 de ellos niños.

"El problema no es Hamas o los cohetes. El tema es cuándo va a terminar esta ocupación. Bajo el rótulo de defenderse no se puede permitir estas acciones barbáricas y criminales. Esta no es la forma de alcanzar la paz, de resolver el problema", agregó la embajadora de Palestina en Uruguay.

"Ambas partes tenemos derecho a vivir en libertad, en paz y seguridad, no solo el lado israelí, si no también el pueblo palestino", dijo Rasheed, quien consideró que "en respuesta a los cohetes que Hamas ha lanzado, el pueblo palestino en Gaza está viviendo en una prisión a cielo abierto, donde no hay búnqueres, ni refugio y no hay defensas a las bombas".