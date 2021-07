Empezó la vacunación "barrio a barrio" en Montevideo y Canelones en busca de quienes todavía no se inocularon

El director de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra, explicó a Telemundo las claves del plan.

Este lunes empezó la vacunación en el marco del programa llamado "barrio a barrio" en Montevideo y Canelones. Este es un paso más en la campaña de inmunización para llegar a los lugares del país donde está más rezagada, que tiene como antecedente la vacunación "pueblo a pueblo" en el interior profundo del país.

Para ambos departamentos se diseñaron logísticas distintas. En la capital se recorrerán en principio 56 barrios, mientras que en Canelones se acudirá directamente a unas 90 ollas populares ya identificadas.

El director de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alejandro Sciarra, explicó a Telemundo que esta cartera ubicó los distintos centros barriales en Montevideo y recorrió las calles para convocar a los vecinos a partir de este lunes, cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegó los vacunatorios móviles.

"Vamos a buen ritmo, por ahora", dijo Sciarra desde el vacunatorio del asentamiento Santa María Eugenia. En todos los centros se suministran vacunas anticovid de Pfizer/BioNTech y contra la gripe. Además, pueden asistir sin agenda quienes no se registraron en las visitas previas del Mides.

Como Canelones "es un territorio distinto", se empezará con las ollas populares de Ciudad de la Costa, Colonia Nicollich y Paso Carrasco. Este lunes no empezará la inmunización, pero sí el censo de quienes están interesados en vacunarse. "Nos pusimos en contacto con los referentes de esas ollas, que nos recibieron muy bien", explicó el titular de Gestión Territorial, y contó que también dialogaron con quienes están a cargo de los centros barriales cercanos a las ollas.

Las direcciones departamentales de salud calcularon que, entre ambos departamentos, el universo potencial está compuesto por 100.000 personas. Sin embargo, Sciarra precisó que van a terminar siendo "muchos menos porque hay muchas personas que ya se vacunaron".

"Hay infinidad de motivos por las cuales las personas no se han vacunado, o no se han agendado o se han agendado pero no han podido ir", según el jerarca del Mides.

"A veces es por miedo, por desconocimiento de las consecuencias. Otras veces es porque se tienen que trasladar a otros lados y eso les genera un costo. (...) Además acá la gente es toda laburante y, como se ve por acá (en Santa María Eugenia), hay gente cortando leña, preparando bolsas de tierra, entonces si tienen que cortar su trabajo para irse a otro lado, pierden parte de su jornada laboral", dijo a modo de ejemplo.