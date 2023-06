En agosto comenzará a aplicarse el nuevo régimen unificado de multas a nivel nacional: conocé cómo será el sistema

“La fecha fijada era a partir del 1º de julio, pero claramente no vamos a llegar. Pero al tener el ok de las tres tapas, si no es julio será agosto”, apuntó el director de Tránsito de Canelones.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) llegaron a un acuerdo para llevar adelante la reglamentación de la ley para unificación de multas. Y se espera que en agosto se comience a aplicar.

El Poder Ejecutivo, la Unasev y el Congreso de Intendentes vienen trabajando desde 2017 en la reglamentación de la Ley 19.824, que tiene entre otros puntos la unificación de multas.

“Ahora lo que está faltando es que el Ejecutivo reglamente la ley, que tiene entre otras cosas la unificación de multas, el permiso de conducir por puntos, algunos elementos de seguridad de los vehículos”, dijo a Telemundo el director general de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera.

Intendentes de todo el país plantearon hace semanas estar molestos por la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo.

“Se transmitió la preocupación y molestia de los intendentes porque eso no se haya resuelto, cuando hace un año que se resolvió el tema de las multas”, agregó el jerarca departamental.

Metediera dijo que hace unas semanas hubo acuerdo y que el presidente del Congreso de Intendentes, el presidente de Unasev y el ministro de Transporte llegaron a un acuerdo en las últimas horas para llevar adelante la reglamentación de la ley.

“La fecha fijada era a partir del 1º de julio, pero claramente no vamos a llegar. Pero al tener el ok de las tres tapas, si no es julio será agosto”, apuntó.

Por otra parte, Metediera explicó en qué consta la unificación de multas: “Comenzamos trabajando con 4.484 códigos y valores de multas distintos a nivel nacional; eso logramos resumirlo a 220”.

Además hay un grupo reducido de esas multas que pueden reducirse o incrementarse un 50% dependiendo de la realidad de cada intendencia.