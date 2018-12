En Artigas piden a la población que no ingrese perros desde Argentina o Brasil debido al riesgo de que tengan leishmaniasis

Integrantes de una ONG advierten que por falta de información de la población y reclaman eliminación de impuestos a collares repelente para caninos.

Salto y Artigas son los únicos dos departamentos donde se detectó hasta el momento el vector que transmite la leishmaniasis. El tránsito de perros provoca la diseminación de la enfermedad. Por esa razón las autoridades de salud de Artigas piden la colaboración de la población.

“Lo que no queremos es asustar a la población, pedimos que se cuiden, que cuiden a sus perros, que disminuyan población canina, que no estén diseminando perros en calles que es lo que nos preocupa enormemente. No traer perro de otro lado, de Argentina o Brasil. Sabemos que esta endémica del otro lado de la frontera”, dijo Juan Brum, director de Salud de Artigas.

Integrantes de la ONG SOS Animal reclaman que se entreguen se forma gratuita los collares repelente para perros, que cuestan entre 400 y 600 pesos. Advierten que falta información en la población sobre la enfermedad.

“En realidad lo que se ha hecho en Bella Unión es el sacrificio, porque no informan y la gente sigue sin saber. Hemos ido a castrar y muchas personas no saben lo que es leihsmaniasis. Nos han tocado casos de personas que sacrificaron animal y ya tenían otro que lo llevaban a castrar y nosotros les preguntámos si habían explicado que era un riesgo llevar a un animal sano. La mosquita queda en 200 metros si no se limpia. No sabían nada porque no hay información”, explicó Karina Pérez, de la ONG SOS Animal.

“Todos los animales de la zona deberían tener collar. El Ministerio de Salud Pública debería donarlos, son collares muy costosos y deberían sacarle el impuesto. El collar debería ser distribuido gratuitamente en los lugares donde se ha detectado la enfermedad, tanto en Salto como en Bella Unión”, explicó Pérez.