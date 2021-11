"En el Ministerio de Turismo vine a cortar algunos privilegios y me lo cobraron muy caro", aseguró Cardoso

"Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno", dijo el representante.

El diputado Germán Cardoso brindó una declaración este martes tras comparecer en la comisión parlamentaria que investiga las contrataciones en las últimas administraciones al frente del Ministerio de Turismo, incluida la del colorado. Cardoso renunció a su cargo a fines de agosto, luego de ser acusado del exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, de irregularidades en la compra de publicidad.

El exministro de Turismo afirmó que "se va con la más absoluta tranquilidad de conciencia" dado que "fundamentó todo lo que se le preguntó".

Cardoso denunció un "circo que se ha montado", que produjo un "enorme daño" tanto a él como a su familia.

"Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno. No lo pueden hacer porque no hay nada de eso", dijo el representante.

Cardoso dio una declaración después de comparecer ante la comisión investigadora de Turismo. “Que alguien me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno. No lo pueden hacer porque no hay nada de eso. En Turismo vine a cortar algunos privilegios y me lo cobraron muy caro" pic.twitter.com/76ESDv6qOH — Telemundo (@TelemundoUY) November 16, 2021

Como ya hizo en anteriores oportunidades, Cardoso criticó a integrantes del Frente Amplio y a la gestión de esa fuerza política al frente de la cartera de Turismo.

"Todo este circo se basó en trascendidos de prensa y declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas de legisladores que ni los propios frenteamplistas los tenían como relevantes. Aprovecharon esta situación para salir a la palestra pública", dijo Cardoso, luego de mencionar a los diputados opositores Eduardo Antonini y Gustavo Olmos.

"En el Ministerio de Turismo vine a cortar algunos privilegios y me lo cobraron muy caro", finalizó su declaración.

Cardoso fue el último invitado en comparecer ante la comisión investigadora. En los próximos días los integrantes de la comisión elaborarán un informe que será analizado por el plenario de la cámara baja.

Respuestas escasas

Tras la comparecencia de Cardoso en la comisión, los diputados del Frente Amplio Gustavo Olmos y Nicolás Viera dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que las respuestas del exministro fueron escasas.

Según Viera, Cardoso no pudo explicar la función que cumplía el exasesor de Turismo Elbio Rodríguez. "Una persona que entraba al ministerio y tenía funciones en la dirección, pero que no tiene ninguna vinculación con Cardoso. Nos parece raro", dijo.

En esta línea, una de las preguntas que se hizo al actual diputado por el Partido Colorado fue sobre la contratación de un funcionario en el marco del programa Uruguay a Toda Costa. Según Viera, esta persona tiene "vínculos políticos" con Cardoso, porque está en su línea de suplentes dentro de la Cámara de Diputados, además de ser concejal en un municipio de Maldonado.

El legislador del Frente Amplio explicó que este programa suele estar concentrado en los meses de verano y en las vacaciones de invierno, pero dada la pandemia las funciones se redujeron. "Nos parece extraño que esta persona esté ganando $ 40.000, porque es un programa que está acotado a meses", expresó Viera.

Olmos, por su parte, sostuvo que coinciden con la coalición de gobierno en que los hechos tratados en la comisión deben ser remitido a Fiscalía. De igual modo, puntualizó que no están de acuerdo en que también las actuaciones durante la gestión de Liliam Kechichian en la cartera de Turismo sean enviadas a la Justicia, "porque no hay denuncias concretas".