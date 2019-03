En el último quinquenio bajó un 8% el embarazo adolescente en Uruguay, pero un 25% de las jóvenes reinciden

Desde ASSE consideran que se deben mejorar las estrategias de consejerías para que las adolescentes accedan a más información sobre métodos anticonceptivos.

Durante el mes de marzo desde ASSE se promueven charlas sobre la mujer y la salud. Esta vez se abordó la realidad el embarazo adolescente, dónde un equipo multidisclipanario dio a conocer su trabajo con datos y relatos .

Entre el 2014 y el 2018 los embarazos no deseados en adolescentes atendidos por ASSE bajaron un 8 por ciento. En las niñas menores de 15 años bajó un 50 por ciento y entre 15 y 19 años bajó un 30 por ciento.

Para las expertas es fundamental trabajar con el contexto de las adolescentes que en la mayoría de los casos viven en zonas vulnerables, con pocos cuidados y deserción del sistema educativo.

“Muchas niñas y adolescentes viven situaciones ya sea de violencia o desprotección donde el embarazo es una luz en el camino, es un proyecto a faltas de otros proyectos y muchas veces es tener el afecto o el reconocimiento como madre que no tienen como niñas. Esa es la parte más cruel del embarazo en la adolescencia, que sea el único destino que las personas ven como viable. Está sobradamente demostrado que el embarazo a edad tan precoces obtura o directamente imposibilita que esa adolescente pueda colmar sus sueños y sus expectativas”, explicó la Dra. Mónica Gordoso.

Un dato que preocupa es la reincidencia en los embarazos que alcanzó un 25 por ciento.

“De cien mujeres adolescentes que tienen su nacimiento en ASSE, en 25 casos no es el primero, sino que es el segundo, tercero o más. Justamente esas mujeres ya estuvieron vinculadas al sistema de salud, cuando se controlaron el embarazo, cuando tuvieron su parto. Siguen vinculadas controlando a sus niños y sin embargo no llegamos al uso de un método anticonceptivo que las proteja del embarazo que no quieren tener. Esto nos interpela y nos hace pensar que nuestras estrategias de consejería y acceso a métodos anticonceptivos tiene que ser mejorada”, sentenció Gordoso.