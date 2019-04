En febrero Jorge Menéndez sugirió presentar una denuncia penal por las declaraciones de José Gavazzo

El jefe de cartera acompañado por dos abogados, informó al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, sobre la confesión de José Gavazzo.

Las actas del Tribunal de Honor militar en el que José Gavazzo confesaba que en 1973 decidió tomar el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro y arrojarlo al río Negro, fueron leídas por el hasta ayer ministro de Defensa Jorge Menéndez. Esa revelación le rompió los ojos y pidió inmediatamente una reunión con el secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, con quien se reunió a mediados de febrero, junto a dos abogados de la secretaría de Estado, quienes sugirieron presentar una denuncia penal, publicó este martes el diario El País.

Esta información que revela El País fue confirmada por tres fuentes del gobierno, dos dirigentes socialistas (sector al que pertenece Menéndez) y dos funcionarios del Ministerio de Defensa.

En diálogo telefónico con El País el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, admitió manejar el expediente donde estaban las confesiones de Gavazzo y que este a Jurídica de Presidencia.

Ante una pregunta, Toma afirmó que estaba decidida la denuncia penal, desde antes que se publicara en El Observador, sin embargo, más adelante dice que eso no era así y que tampoco se refería a una denuncia penal sino a poner en conocimiento a la Fiscalía. En un diálogo donde Toma titubea en la respuesta y se contradice en las afirmaciones, afirma que no trasmitió esa información al presidente Tabaré Vázquez porque era un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor.

El diálogo publicado por El País:

-¿Qué? Eh, lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie.

-¿Él no le comentó de las declaraciones de Gavazzo?

-Con el ministro me reuní una cantidad de veces, pero…

-No, lo que llegó a Presidencia fue un expediente para homologar fallos

-A mí lo que me dicen es que el ministro con dos abogados fue a llevarle las actas.

-No, ¿qué información? No, a Presidencia llegó un expediente. Un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor.

Más adelante el periodista le pregunta:

-¿Usted no estaba al tanto de lo que decía el expediente? ¿No lo leyó?

-Pero… Pero cómo voy a estar al tanto del expediente… (risas) El expediente… Los expedientes que llegan a la Secretaría de la Presidencia van a Jurídica. Jurídica lo analiza y después se emite la resolución. Y en los dos casos se emitieron las resoluciones. En uno homologando el fallo, y en otro homologando otro fallo. Y luego el expediente pasa al ministerio a los efectos de tomar ciertas acciones.

….

-Y lo que me transmiten las fuentes es que Presidencia estaba al tanto de las declaraciones de Gavazzo y que se sugirió desde Defensa presentar la denuncia penal.

-Este, y si fuese así se hubiese presentado la denuncia penal. Y la denuncia penal la presentamos nosotros hoy.

-Recién después que un artículo periodístico informó sobre los hechos

-No, ya estaba decidida desde antes.

…

-Bien, ¿o sea que Presidencia tenía la decisión de presentar la denuncia penal antes del artículo periodístico publicado por El Observador el sábado?

-No, no es así. Usted está diciendo cualquier cosa.

-Yo estoy siendo muy claro.

-El que tenía… El que sabía que iba a hacer la denuncia penal… No, denuncia penal no… Poner en conocimiento de la fiscalía, el propio Ministerio de Defensa. El comunicado de hoy.

-Esto es una reacción ante un artículo periodístico.

-Ah no, pero ahora son consideraciones políticas las que está haciendo usted. No es una reacción. Lo que dice el comunicado de Presidencia es lo que pasó.

-Toma, vamos a tratar de ser claros porque es importante.

-No, no. Yo soy clarísimo. Leé el comunicado y el comunicado es lo más claro que hay.

-¿Usted asegura que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, en ningún momento le sugirió la necesidad de presentar una denuncia penal en la segunda quincena de febrero, producto de las declaraciones que Gavazzo hizo en el Tribunal de Honor?

-No, pero… Pero rechazo enfáticamente, este… Lo que existe es lo que está en el comunicado de la Presidencia.

-Bien, doctor le agradezco el tiempo.

-Sí. Yo sé que ustedes igual publican cualquier disparate así que no, no me llama la atención (risas).

-Le agradezco la atención

-Tamos.