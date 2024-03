En la inauguración de la Expoactiva, Lacalle valoró una ley del Frente Amplio y dejó "una sugerencia" a todos los precandidatos

En su discurso, apuntó a generar políticas de Estado a través de los gobiernos.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este martes de la inauguración de la Expoactiva en Soriano. Acompañado de autoridades políticas y del agro, el mandatario recorrió el predio y se sacó las tradicionales selfies con los asistentes.

En su discurso, apuntó a generar políticas de Estado a través de los gobiernos y valoró una norma votada en los años frenteamplistas: la ley de riego.

"Creo que es el momento para empezar o seguir hablando de políticas de largo plazo. Hoy están todos los aspirantes (precandidatos a la Presidencia), hay un certamen hoy. De atrevido, porque estoy a 347 días de terminar el mandato, pero dejo alguna sugerencia si es que se me permite. Todos tenemos claro, debería ser una firma de los precandidatos, tenemos que terminar con esa absurda división del campo y la ciudad. Uruguay es uno y todos de alguna manera tenemos un amigo, un pariente o de alguna manera vivimos del campo", expresó.

En segundo lugar, se refirió al riego específicamente: "Hoy todos compartiremos la ley forestal del 1987. Más allá de la postura que teníamos en ese momento, nadie hoy está en contra. Hay una ley de riego del gobierno de Frente Amplio, donde el ex ministro Aguerre (Tabaré, ministro de Ganadería entre 2010 y 2018) trabajó mucho, porque sabe, porque riega en el norte del país. Vamos a pararnos todos ahí arriba. He escuchado a candidatos hablar de riego, ahora nadie habla del riego, porque sale agua para todos lados. Pero del riego hay que ocuparse cuando hay agua, no cuando no hay", manifestó.

En este sentido, se miró en su "espejo", el ministro de Ganadería Fernando Mattos y reflexionó: "Vamos a no crear más estructuras burocráticas. Cualquier cosa que se haga que sea para facilitar la vida de la gente. Hay instituciones suficientes para este tema".

En su edición número 27, la expoactiva organizada por la Asociación Rural de Soriano se desarrollará entre el 19 y el 23 de marzo en el predio ubicado en el kilómetro 252 de la ruta 2.