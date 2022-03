En la recta final al referéndum, Sanguinetti dijo que "se habla de cualquier cosa y no de la LUC"

"Nos preocupa que la Policía haya sido tan acosada en un momento en que su labor está dando resultado", afirmó.

El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, aseguró que el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) permitió a esta colectividad política probar su temple.

"Como partido nos sentimos contentos porque nos dio la oportunidad de mostrar el brío, la garra y las ganas", afirmó el expresidente en rueda de prensa luego del cierre de campaña a favor del "No" en Montevideo, que se celebró este sábado.

Sanguinetti cuestionó que no se discuta sobre los 135 artículos en la recta final de la campaña. "Ahora se habla de los precios, se habla de la guerra, se habla de cualquier cosa, no de la LUC, que es lo que tenemos que decidir", dijo.

"Estamos culminando una campaña extraña, porque en lugar de defender la LUC hemos tenido que vivir aclarando: que no se privatizaba la educación, que no se fundía Antel, que no había gatillo fácil", valoró.

El exmandatario entiende que los defensores del "No" llegaron al final "con la claridad de que la respuesta que fue la LUC a la crisis de seguridad y a la crisis de la educación va a ser aprobada y entendida".

"El Uruguay está andando, estamos haciendo cosas. Estamos a dos años, además. ¿Le vamos a quitar herramientas a un gobierno a dos años, cuando no hay ninguna razón para pensar en algo negativo?", planteó. Y dijo: "Este es un gobierno que está andando".

No obstante, Sanguinetti cuestionó cómo podría afectar la campaña por el referéndum a ciertos colectivos que a su juicio quedaron en el medio a partir de información falsa. "Nos preocupa que la Policía haya sido tan acosada en un momento en que su labor está dando resultado", afirmó, y planteó que las denuncias de abuso policial disminuyeron en este período.

"La derogación de la ley no va a perjudicarnos a nosotros, va a perjudicar el ciudadano", dijo.