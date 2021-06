En la reunión con Lacalle habrá un "diálogo muy constructivo" sobre la tensión entre economía y salud, dijo Gandini

Para el senador, "el asunto es encontrar la manera de abatir estos contagios, esta enfermedad, desde las medidas del gobierno y desde la conducta individual, sin detener la economía, porque la gente quiere trabajo".

El presidente Luis Lacalle Pou recibirá este miércoles a los senadores de la comisión especial de seguimiento de la pandemia por Covid-19. Jorge Gandini, uno de los legisladores del Partido Nacional que la integran, cree que en este ámbito se dará "un diálogo muy constructivo" sobre la tensión entre la economía y la salud, que es uno de los mayores desafíos que los países han tenido que enfrentar desde que se originó el virus.

En entrevista con Telemundo, Gandini contó que el pasado fin de semana los legisladores "intercambiaron ideas" con los jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las medidas adoptadas por el gobierno.

"El presidente de algún modo participó y nos convocó para mañana a toda la comisión, y por lo tanto esperamos alguna respuesta, alguna opinión –su planteo– que a la comisión le resulta muy importante para continuar adelante con su trabajo", explicó.

El senador nacionalista luego profundizó en la tensión entre economía y la salud, recordando que 240 mil personas se anotaron al sorteo de 15 mil empleos zafrales en el marco del programa Oportunidad Laboral, gestionado por los gobiernos departamentales.

"Es difícil parar la economía, 'cerrar todo', como se dijo. Pero en esa tensión los gobernantes tienen que tomar decisiones y mañana vamos a hablar de esas cosas", dijo.

"La situación es dramática, todos quisiéramos que fuera diferente. El asunto es encontrar la manera de abatir estos contagios, esta enfermedad, desde las medidas del gobierno y desde la conducta individual, sin detener la economía, porque la gente quiere trabajo", expresó Gandini.

Ante la pregunta de si el Poder Ejecutivo descarta tomar medidas más restrictivas durante un período acotado de tiempo para frenar los contagios, Gandini recordó que esa fórmula no funcionó en Argentina, que ha tenido más contagios a pesar de las cuarentenas obligatorias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández.

Además, dijo: "La movilidad no se detiene porque se cierren las actividades. Y la gente no se queda en su casa; el propio GACH (Grupo Asesor Científico Honorario de Presidencia) dice que el 60% de los contagios se produce puertas adentro, es intrafamiliar, y ahí el Estado no puede entrar".