En la transición Miguel Ángel Toma recomendó negociar con Katoen Natie y no ir a juicio, según Heber y Ferrés

El prosecretario de la Presidencia dijo que esta decisión se basaba "en una serie de razones", como información proveniente del Ministerio de Transporte a partir de la cual se podía concluir que "no era prudente" ir a juicio.

El exministro de Transporte Luis Alberto Heber y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, aseguraron que el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma recomendó negociar y no ir a juicio con la empresa belga Katoen Natie.

Los jerarcas asistieron este miércoles al Senado, donde Heber fue interpelado en calidad de ministro interino por el acuerdo firmado el 25 de febrero con la empresa belga, que acordó con el gobierno de Luis Lacalle Pou la extensión de la concesión de la terminal especializada del Puerto de Montevideo hasta 2081. Antes de ello había amenazado con hacerle una demanda internacional al Estado uruguayo por US$ 1.786 millones, dado que entendía que se había beneficiado a Montecon, su principal competidora.

Este miércoles Ferrés dijo que el primer abordaje del tema se hizo durante la transición con la administración del expresidente Tabaré Vázquez, en el verano de 2020. Toma le transmitió en este ámbito "la posición tomada de la Presidencia de la República saliente de no ir a juicio internacional e iniciar las conversaciones amistosas", según el prosecretario.

El abogado dijo que esta decisión se basaba "en una serie de razones", como información proveniente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a partir de la cual se podía concluir que "no era prudente" ir a juicio.

Además, aseguró que en la transición se generó "evidencia" de que había habido "un desajuste y una incorrecta aplicación de la Ley de Puertos", especialmente del artículo 11, y del artículo 72 del decreto 183 de 1994, que regula la operativa de contenedores.

A su turno, Heber ironizó sobre el vínculo entre el exsecretario Toma y la oposición. "¿El Frente no habla con Toma? No hablan, ¿están peleados? Entiendo, hay denuncias muy graves entre ellos, pero no sabía que al punto de que no hablaran", se preguntó tras la intervención de Ferrés.

El actual ministro del Interior contó que en los últimos días sintió "la obligación" de hablar con Toma y que él le reiteró que había que negociar. Además dijo que el exsecretario de la Presidencia le dio autorización para contar en sala sobre su reunión.