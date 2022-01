En las escuelas "no se van a segregar grupos" de vacunados y no vacunados, aseguró Salinas

El ministro de Salud Pública destacó que el principio de no discriminación está consagrado en el nuevo protocolo sanitario.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidió a las instituciones educativas que no discriminen entre niños vacunados y no vacunados cuando inicie el año lectivo.

De todos modos, aseguró que este principio de no discriminación está garantizado en el nuevo protocolo sanitario, que flexibiliza los criterios de testeo e hisopado en caso de detectarse alumnos de las instituciones con Covid-19, pero no se hace distinción entre los menores que recibieron las vacunas y los que no.

"No se va a segregar grupos. Todos son la misma sociedad y compartimos los riesgos", dijo.

Salinas planteó que si bien el gobierno recomienda "fuertemente" la inmunización de los menores de edad, la decisión de no vacunarlos tomada por los adultos responsables no supondrá un obstáculo para su desempeño académico.

La única diferencia es que cuando detectan más de dos casos en un grupos –es decir, un brote– y el alumno da positivo, deberá permanecer siete días aislado si tiene la pauta vacunal completa. Si no la tiene, la cuarentena será de 10 días en caso de no presentar síntomas, y de 14 días en caso de que sí.

Días atrás, el tema había generado incertidumbre entre los educadores. Un colegio de Paysandú, Liberty School, había comunicado que pediría certificado de vacunación a los alumnos.

El nuevo protocolo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) busca que no se interrumpa la presencialidad ante cualquier sospecha de Covid-19 que, a la postre, puede no confirmarse.

"Es una buena noticia para la educación" el nuevo protocolo sanitario para el inicio de clases, valoró Robert Silva. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP explicó que favorecerá la presencialidad, pero remarcó que debe ser acompañado por "muchísimo autocontrol".