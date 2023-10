"En los últimos meses tuve diferentes detenciones y acoso policial", relató Mastropierro tras declarar por detención de exdirector del Comcar

El joven contó que un policía que respondía a las órdenes de Taroco buscó generar un vínculo con él con el objetivo de tener información sobre la causa que investigaba a Penadés.

Jonathan Mastropierro, a quien Gustavo Penadés señalaba como responsable de montar un plan en su contra, dijo que a lo largo de toda la investigación era detenido en la calle por policías que pretendían identificar a las personas con las que se relacionaba. El joven acusó al exdirector del Comcar, Carlos Taroco, quien está detenido por este hecho.

"He tenido en los últimos meses diferentes detenciones y acoso por parte de la Policía. No sabía quién estaba detrás de esto, pero de acá a dos meses estuve presentando pruebas a Fiscalía", explicó este miércoles Mastropierro, quien fue citado a declarar. "Fiscalía hizo una investigación, dispuso escuchas telefónicas, citó a las personas que me detenían sin motivo, funcionarios policiales, y de eso derivó a que se supiera la responsabilidad de quien estaba detrás de esto", agregó, haciendo referencia a Taroco.

Entre los 22 delitos por los que la Justicia imputó a Penadés se encuentra el de desacato por haber nombrado públicamente a Mastropierro y acusarlo de generar una "trama" en su contra.

Mastropierro contó que un policía que respondía a las órdenes de Taroco buscó generar un vínculo con él con el objetivo de tener información sobre la causa que investigaba a Penadés. Para ello, el efectivo dijo que quería asesoramiento en redes sociales, cuando en realidad estaba llevando una investigación ilegal.

"Esa persona se vincula (conmigo) porque la conocía de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ya que en una requisa que se hizo en una celda en la que yo estaba se incautó un teléfono y luego quedó en contacto conmigo", relató.

Mastropierro fue condenado en 2019 a 20 meses de prisión por cinco delitos de estafa contra Unicef Uruguay y una financiera. "Esta persona se acerca nuevamente a través de redes sociales por una chica, me manifiesta que quiere entrar en contacto conmigo para contratar mis servicios de community manager. Entonces, coordino con él encontrarme y lo invitó a un evento privado donde le dimos acceso VIP y me veo con esta persona" detalló el joven.

"Luego, me invitó a merendar. Fueron tres salidas que se dieron y en las tres la persona me hacía muchas preguntas relacionadas al caso. Estaba haciendo un relevamiento. Esta persona me seguía en Instagram y era quien proporcionaba los datos de donde me encontraba yo para que la Policía me detuviera", señaló Mastropierro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este miércoles en rueda de prensa a la detención de Taroco. "La Policía, actuando con la fiscal, descubrió hasta ahora que dos policías estaban extrayendo información. Dos funcionarios policiales que estaban recabando información que está en plena investigación. Está investigando la fiscal y este ministerio, a ver si hay más involucrados o no", indicó.