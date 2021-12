En Nochebuena y Navidad seis pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Maciel

En la Emergencia se trabajó con una dotación completa de médicos, personal de enfermería, cirujanos e intensivistas.

En la Emergencia del Hospital Maciel, la guardia del 24 y el 25 de diciembre realizó seis operaciones, una cifra similar a la registrada en años anteriores en estas fechas.

"La población objetivo que recibimos aquí no ha mermado con respecto a otros años. Llegan siempre muchos accidentes, personas jóvenes, muchos de ellos alcoholizados o bajo los efectos de otras sustancias", indicó en rueda de prensa este domingo Juan Carlos Folonier, cirujano de guardia.

Todavía no está el número de cuántas personas fueron atendidas por la guardia en Nochebuena y Navidad. "No tengo los datos precisos pero, básicamente, pacientes quirúrgicos se operaron seis. No todos de cirugía general. Básicamente de otras especialidades, pacientes que están ingresados en CTI, cirugía vascular y neurocirugía", afirmó el especialista.