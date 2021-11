En octubre las exportaciones uruguayas crecieron 17% y hubo récord para la carne con casi US$ 260 millones

Las exportaciones de carne bovina crecieron 75% en comparación con octubre del año pasado, lo que marca un récord para el país de acuerdo al reporte.

Las solicitudes de exportación, que incluyen zonas francas, sumaron un total de US$ 897 millones en octubre, lo que significa una suba de 17% en comparación con el mismo mes del 2020. El incremento se dio en carne bovina, celulosa, subproductos cárnicos y madera según el informe de Uruguay XXI.

En el acumulado desde enero a octubre, las exportaciones totalizaron en US$ 8,718 millones, significando un aumento de 31% respecto al mismo período de 2020. Cuando se desglosa por producto, la carne bovina encabeza la lista con un total de US$ 259 millones exportados; le sigue la celulosa con US$ 121 millones y los lácteos con US$ 64 millones.

Las exportaciones de carne bovina crecieron 75% en comparación con octubre del año pasado, lo que marca un récord para el país de acuerdo al reporte.

Por otro lado, China se ubicó como el principal mercado, representando una participación del 36%. En octubre, el país asiático concentró el 71% de las ventas de carne bovina, sumando ventas por unos US$ 184 millones. En comparación con el mismo mes del año pasado, la variación fue de 95%.

Brasil se ubicó como segundo destino de exportación en octubre, con US$ 120 millones. Esta cifra representa el 17% del total exportado, aunque si se compara con octubre del 2020, las ventas cayeron un 20%. De acuerdo al informe de Uruguay XXI, esto responde a la disminución de productos lácteos, arroz, energía eléctrica y trigo. Los lácteos, por ejemplo, cayeron de US$ 21 millones en 2020 a US$ 8 millones en 2021.

En tercer lugar se ubican las ventas a la Unión Europea, con US$ 62 millones en octubre y una participación del 9%. En este mes, se cuadruplicaron las ventas de arroz -US$ 7,3 millones- y madera -con US$ 7,4 millones-.

Argentina se posicionó nuevamente como cuarto destino de exportación en octubre, apenas por encima de Estados Unidos. Las ventas hacia ese país fueron de US$ 44 millones, lo que significó una retracción de 21% en comparación con octubre 2020. En este caso se destaca el crecimiento de la industria farmacéutica con 163% y autopartes con un incremento de 27% en comparación con octubre del año pasado.

Las ventas a Estados Unidos -quinto destino de exportación- crecieron 21% interanual al situarse en US$ 43 millones. Si se considera el período enero-octubre, las exportaciones aumentaron 3% en la comparación interanual al totalizar US$ 456 millones.