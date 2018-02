En respuesta a los argumentos de los productores franceses contra el ingreso de carne del Mercosur a Europa, Nin Novoa dijo que están equivocados

Según el canciller, los productores uruguayos tampoco precisan encerrar las vacas en galpones durante el invierno. De no ser así Europa no estaría comprando actualmente ni cuota Hilton ni cuota 481, ni carne congelada.

Para Nin, en este rubro Uruguay es más eficiente.

____________

Los agricultores franceses recibieron con silbidos al presidente Emmanuel Macron, durante su visita este sábado al salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana con aranceles aduaneros reducidos. Denuncian la competencia desleal de esta carne producida a muy bajo costo y con criterios sanitarios y de calidad menos exigentes que en Europa.

AUDIO AFP Emmanuel Macron, presidente de Francia: “No sé si el acuerdo con el Mercosur llegará a concluirse, para ser franco, porque hay muchos problemas de su lado. Pero tenemos que luchar por valorizar mejor lo nuestro. El problema con este sector es que no valorizamos lo que producimos aquí. Enviamos demasiados animales pequeños al exterior para engorde. No quiero que estemos una posición en la que tengamos que esperar a que otros nos provean una solución. Cuando salimos, a un restaurante o a cualquier lugar, el 70% de la carne que comemos no es producida en Francia. ¡Y eso es malo! Pero es nuestra culpa, no del Mercosur.”

Representantes de los bloques comerciales retomaron las negociaciones esta semana en Paraguay, de cara a un tratado de libre comercio. Además de la apertura del mercado europeo a la carne sudamericana, uno de los mayores obstáculos para la firma es el temor al ingreso de carne tratada con hormonas, sin trazabilidad completa de su cadena de suministro. Esta nueva ronda de negociaciones podría concluir a principios de marzo con un anuncio sobre un acuerdo.