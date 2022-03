En un discurso por la LUC, Bianchi apuntó al FA: "Tenemos la responsabilidad de aislar de una buena vez a los violentistas"

Señaló que durante la discusión parlamentaria de la LUC, sus pares frenteamplista "pusieron a suplentes que ni siquiera saben hacer la 'o' con un vaso".

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dio un discurso a favor del "No" en un acto de su sector el domingo. En su intervención, que duró cerca de 10 minutos, la legisladora arremetió contra el Frente Amplio y dijo que los uruguayos tienen "la responsabilidad de aislar de una buena vez a los violentistas".

"Ustedes dicen 'no tienen vergüenza', y no, no tienen. Y les agrego que no tienen conciencia democrática, porque no hay que olvidarse de que los sectores que dominan el FA hoy son los sectores más radicales de la izquierda, (son de) lo más radical que va quedando en el mundo".

"Uruguay está solo para defender la democracia y la república en Iberoamérica. Ya la semana pasada el Foro de San Pablo, donde se nutren ideológicamente contra la democracia, advirtió que solo queda Uruguay", sostuvo.

Por este motivo, Bianchi planteó: "Tenemos una doble, triple, cuádruple responsabilidad de aislar de una buena vez a los violentistas que dominan, por supuesto los sindicatos. Le prestaron el presidente al FA, porque armaron una elección interna donde era obvio que iba a ganar Fernando Pereira, que era hasta ayer el presidente del Pit-Cnt".

La senadora dijo que el Frente Amplio "no tiene liderazgos" y señaló: "Si el líder es Fernando Pereira, les puedo garantizar que no tiene liderazgo".

Además, dijo que "son unos atrevidos" y que no tienen "tupé" los dirigentes de la oposición que plantean que la LUC no tuvo suficiente discusión parlamentaria. "El senador Astori (Danilo, que tiene licencia médica) solo fue a jurar y después le seguimos pagando el sueldo porque no termina de renunciar. Y la señora (Liliam) Kechichian, por tener más de 65 años, como yo, no fue en toda la discusión de la ley", dijo.

En este sentido, Bianchi dijo que "pusieron a suplentes que ni siquiera saben hacer la 'o' con un vaso".