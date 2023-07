"En un momento de crisis ninguna gota de agua buena sobra, no me parece que sea una contribución efímera la de Argentina", dijo Cosse

"A mí me parece que en los momentos de crisis hay que dejarse ayudar, esto no es un tema entre gobiernos", consideró la intendenta.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada este lunes en rueda de prensa por la ayuda que ofreció Argentina a raíz de la crisis del agua que azota a Uruguay y la respuesta del mandatario Luis Lacalle Pou. "El presidente está en todo su derecho y corresponde que si Argentina hizo un ofrecimiento sea Presidencia quien responda", sostuvo.

"Creo que en un momento de crisis ninguna gota de agua buena sobra y no me parece que sea una contribución efímera la que hace Argentina", subrayó Cosse. Detalló que el presidente argentino Alberto Fernández propuso "un buque tanque con 300.000 litros, que es el equivalente a 50.000 bidones".

"Está proponiendo también dos plantas potabilizadoras que saca 1.700 salletes de medio litro por hora. Lo cual equivale a 20.400 litros por día y a 3.400 bidones por día", agregó. En resumen, dijo, el país vecino contribuiría con 53.400 bidones por día.

"No me parece efímero", reafirmó la intendenta. Lacalle Pou, en tanto, había considerado este lunes en rueda de prensa: "Sin desmerecer la ayuda (…) entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día (…) es ínfima".

Pero, Cosse apuntó: "A mí me parece que en los momentos de crisis hay que dejarse ayudar, esto no es un tema entre gobiernos, es un tema entre pueblos, entre estados, y me parece que no estamos en condiciones de desperdiciar ninguna buena gota de agua".

Cosse prefirió no opinar sobre los dichos de Fernández en las últimas horas, que afirmó que "en Montevideo abren las canillas y el agua no sale". "Sobre eso no me voy a expresar porque mi foco es ayudar a la gente", sostuvo la intendenta.