Así habló el senador Luis Lacalle Pou:

Lo que pretende el registro es saber que fulano o mengano es un abusador crónico y que no puede estar cercano a los niños, no puede ser educador, ni director técnico del Baby fútbol. En Uruguay podés estar en el clearing por temas económicos y no puede haber un registro de gente que violentó sexualmente a menores y adultos.

En 2007 gobernaba el FA, su bancada lo votó en contra y punto, episodio terminado. Hoy el presidente habló porque lo requirieron y porque me imagino que es una persona sensible que siente dolor y bronca, espero que no se les pase la bronca. No sé si mi proyecto es el mejor del mundo, pero por lo menos que no pase lo que pasó en 2008.