"En vez de alegrarse, boludean por un globito blanco y celeste": Da Silva criticó que "no hubo uno" del FA en inauguración en Casavalle

"Cuando se inauguran obras en Canelones, Orsi está. Cosse no ha estado en nada. Preferirá estar con la brocha y pintura verde...", dijo el senador.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva criticó este martes al Frente Amplio y, en particular, a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por no asistir a la inauguración del polo social Aparicio Saravia en Casavalle.

"En vez de alegrarse por esas cosas, boludean por un globito blanco y celeste. Es el nivel de la campaña. No había uno del Frente ayer", dijo Da Silva a la prensa.

¿Le hubiese gustado que asistiera Cosse? "Claro que sí", respondió el blanco, y marcó una contraposición con su competidor electoral, el intendente de Canelones Yamandú Orsi: "Cuando se inauguran obras en Canelones, Orsi está, ha estado. Las obras emblemáticas de Canelones, ha estado. Carolina Cosse no ha estado en nada. Preferirá estar con la brocha y pintura verde...".

Consultado sobre la polémica en torno a la decoración del acto, con globos blancos y celestes -mismos colores que la bandera del Partido Nacional-, Da Silva reconoció que si él fuera "encargado de ceremonia" no los hubiese puesto.

"¿Pero eso da para hacer un escándalo? ¿No da para alegrarse que van a tener cajero, UTU, policlínica ahí? No tienen nada para criticar y les duele ver al gobierno que ellos decían neoliberal en los barrios más humildes de Montevideo cambiando parte de una realidad cotidiana. La gente no come con policlínicas, pero la vida es un poquito más sencilla. No come con un cajero, pero sacar plata capaz a la gente le ahorra $ 100 en dos boletos", enfatizó.

Finalmente volvió a la carga contra Cosse, que este lunes reiteró su apreciación de que el gobierno no tiene rumbo: "¿Quiere ver el rumbo del gobierno? Que vaya al Cerro, a donde no fue (a la inauguración del hospital), o que vaya a Casavalle, donde tampoco fue. Capaz está pintando algún semáforo...".