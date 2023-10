"En vez de estar indignados conmigo, tendrían que estar indignados con Penadés y con Taroco", dijo Pereira

El presidente del Frente Amplio ratificó sus declaraciones después de la polémica con dirigentes blancos, aunque admitió que se excedió al "generalizar".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, admitió este lunes que "no fue feliz" haber generalizado al Partido Nacional con el comentario sobre Gustavo Penadés, pero aseguró que no se arrepiente de lo dicho.

"Dije una frase que parecían más preocupados porque Penadés les había mentido. La condena tiene que ser política independientemente de la mentira. Mi error fue haber generalizado", expresó Pereira en diálogo con el mundo.

"En vez de estar indignados conmigo, tendrían que estar indignados con Penadés, con Taroco (exdirector del Comcar) que investigó personas, hizo un flujograma con una trama para intentar romper el caso que estaba construyendo la fiscal (Alicia) Ghione", apuntó.

Varios dirigentes del Partido Nacional manifestaron públicamente su malestar con la afirmación de Pereira de éste sábado: "Ellos están más enojados porque Penadés les mintió, que porque abusó de niños uruguayos".

Pereira dijo este lunes que se refiere a entrevistas que dieron los senadores Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi, y declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

El senador da Silva publicó sus dichos en el Parlamento cuando la expulsión de Penadés, y sin nombrar a Pereira, le contestó: "No hay mejor remedio para las hienas en política que la verdad".

"Las respuestas son de un tono de la barbarie. El tono que ya nos han llamado en otros momentos: caranchear, es decir compararnos con caranchos; en otros momentos nos han dicho cosas como que nos financia el narcotráfico. Tuve una parte de la frase que no fue feliz y ya lo reconocí; luego, no me arrepiento del contenido porque está vinculado a casos concretos, que tienen una fuerte impronta de lo que yo le digo", concluyó.