En vivo: seguí la interpelación a los ministros Azucena Arbeleche y Daniel Salinas

Daniel Olesker es el miembro que interpela a los ministros de Economía y Salud Pública desde las 10:00.

Desde las 10:00 de este martes 6 de julio se realiza la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la Cámara de Senadores.

La convocatoria fue aprobada en la sesión ordinaria del martes 7 de junio, solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, con la intención "de responder sobre la estrategia sanitaria vinculada a las políticas de salud, así como a los aspectos económicos, implementada en el primer semestre del corriente año", según la convocatoria.

El senador socialista Daniel Olesker es el miembro interpelante. El Frente Amplio definió llamar a sala a los ministros luego de que la comisión especial de seguimiento de la pandemia se reuniera con el presidente Luis Lacalle Pou. La oposición considera que las respuestas del mandatario no fueron satisfactorias.

Óscar Andrade, el coordinador de la bancada opositora, dijo a Telemundo que un factor decisivo había sido “el fracaso de la posibilidad de un acuerdo político y social que viabilizara las medidas que la comunidad médica y científica viene planteando para reducir la curva de contagios”.

La interpelación se aprobó cuando en Uruguay había 35.000 casos activos de Covid-19, 500 pacientes en CTI y unas 50 muertes diarias. Un mes después los números bajaron, pero el tema de fondo sigue vigente: los 5.600 fallecimientos que dejó la emergencia sanitaria, que según la oposición podrían haber sido menos si el gobierno hubiera tomado más medidas.

El senador Olesker aseguró que el enfoque de la convocatoria a los ministros no cambia porque sigue habiendo 100.000 nuevos pobres y 60.000 desempleados. “No se hicieron en su momento las cosas que se debieron hacer, las pocas que se hicieron llegaron tarde y la consecuencia es que, tanto a nivel económico como sanitario, el resultado fue peor que si se hubieran aplicado medidas como en otros países, como sugería la ciencia”, dijo.

Desde el gobierno y el oficialismo se insiste en que las medidas del ya disuelto Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se aplicaron casi en su totalidad y que no era posible una paralización de la actividad de la actividad económica.

Los dirigentes además señalan que en las últimas semanas se redujeron las muertes, las internaciones y los contagios de Covid-19 gracias al avance de la campaña de vacunación, por lo que creen que es posible seguir abriendo sectores.

Vivo de la sesión

Al comienzo de su intervención Olesker recordó que la interpelación fue convocada recién a los 15 meses desde que inició la pandemia, con "tristeza" por las 5.700 personas fallecidas con Covid-19 desde entonces. Recordó las iniciativas propuestas por el Frente Amplio que, según dijo, no fueron tomadas por el Poder Ejecutivo.

Citando al historiador Yuval Noah Harari, Olesker adelantó que en la sesión se hablaría de las "malas decisiones políticas" tomadas por el gobierno. "De eso vamos a hablar hoy, esa es nuestra tesis principal", dijo.

Apoyándose en gráficos, el senador aseguró que la pandemia tuvo tres etapas en términos sanitarios, mientras que en términos económicos tuvo solo una. "La etapa de la desigualdad, la etapa de la pobreza, la tapa de la caída de los ingresos, la etapa del enriquecimiento de los grandes. No tuvo etapas", apuntó a propósito de la última.

"No creemos, como no cree la revista The Lancet, como no cree la revista Nature, como no cree el FMI, como no cree la Cepal, que la economía y la salud sean contradictorias. Jugarse a la economía es jugarse a la salud. Jugarse a la salud es jugarse a la economía. Aquí están los resultados de la economía: el gobierno estimó que el PBI iba a caer 3,5% y cayó 5,9%. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo", dijo.

El miembro interpelante aseguró que para protección social el gobierno destinó US$ 471 millones, lo que quiere decir que a cada hogar uruguayo le llegó $ 1.500.

"Estamos ante una tragedia. Una tragedia económica, una tragedia social, una tragedia sanitaria", indicó, pero precisó que esa "tragedia" no fue para todos porque hubo sectores que se enriqueceron, como los que ganaron "decenas, decenas y centenares de dólares" con las exportaciones.

“Está claro que la estrategia Tetris (testeo, rastreo y control) permitió mantener la pandemia con números bajos en los primeros meses. Sin embargo, desde noviembre y diciembre del año pasado el aumento de casos fue pronunciado, y se alejó de la zona de control”, dijo más adelante Olesker.

A partir de esto, hizo una serie de preguntas a Arbeleche y a Salinas: “¿Por qué a mediados de febrero, al constatar el inicio de una nueva etapa de crecimiento exponencial de casos, no tomaron ni siquiera medidas de reducción parcial de la movilidad? ¿Por qué esperaron un mes para tomar alguna medida?”. “¿Por qué nunca se trazó como objetivo la reducción de la movilidad profundizando las medidas en línea con las sugerencias del GACH del 7 de febrero para llevar la pandemia nuevamente a la zona de control Tetris?”.

"Hay una tesis principal de esta interpelación: que la política pública es responsable de los resultados a los que llegamos. Que hay pobreza evitable, hay desigualdad evitable, hay destrucción de empleo evitable, hay contagios evitables y hay muertes evitables", dijo, y adelantó que en la interpelación habría un capítulo específico sobre este punto.

Estas son las 76 preguntas de Olesker a los ministros Arbeleche y Salinas en la interpelación.