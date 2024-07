"Encaramos un proyecto que parecía imposible" y "no dejamos a nadie atrás": Cosse cerró su gestión como intendenta de Montevideo

“No dejamos a ningún lugar atrás. Así como hicimos la avenida Pedro de Mendoza también hicimos 21 de Setiembre", apuntó.

La ahora exintendenta Carolina Cosse realizó en la noche de este martes un acto de cierre de gestión y despedida de la Intendencia de Montevideo, tras concretar su renuncia para dedicarse a la campaña electoral rumbo a octubre.

Cosse se encontraba con licencia sin goce de sueldo, en el marco de su campaña como precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio. Tras quedar segunda en los comicios del último domingo de junio, Cosse fue designada como la candidata a vicepresidenta por su partido, en una fórmula encabezada por Yamandú Orsi. Ahora, la dirigente renunció a su cargo como intendenta capitalina (que ostentaba desde 2020) y se abocará a la campaña hacia la próxima para electoral.

Para cerrar su gestión, Cosse encabezó un acto en el Espacio Modelo, un lugar que fue remodelado y revalorizado durante su mandato.

Luego de repasar sus logros, Cosse apuntó en su discurso: “Nosotros sabemos que no es suficiente, que no alcanza con todo el despliegue que estamos haciendo. No alcanza por el crecimiento de Montevideo, por los cambios culturales, y no alcanza por una realidad social verdaderamente inatendida en todo Montevideo”.

“Aún así, y animados por aquello de estar donde y con quien más nos necesite, fíjense que tenemos que unir eso con otras dos máximas: que ningún lugar quede atrás y que nadie atrás. Y no dejamos a ningún lugar atrás, porque aún en la situación compleja que teníamos y tenemos, encaramos un proyecto que parecía imposible, un proyecto enorme, en el que nos propusimos erradicar los residuos de todos los cursos de agua de Montevideo, el proyecto de áreas liberadas”, apuntó.

“No dejamos a ningún lugar atrás. Así como hicimos la avenida Pedro de Mendoza también hicimos 21 de Setiembre. No dejamos a ningún lugar atrás, porque cambiamos el Teatro de Verano y la zona circundante, y también nos propusimos el Balcón del Cerro. Y no dejamos a nadie atrás”, concluyó.