Encargada de residencial clandestino en el que murió una mujer dijo que las personas que viven allí están en buen estado de salud e higiene

La encargada del residencial clandestino en el que murió una mujer en Treinta y Tres, Andrea Segovia, dijo a Telemundo que las personas que viven allí están en buen estado de salud e higiene. Sostuvo que ella junto a su madre se hacen cargo del cuidado y que los propios residentes aseguran que están bien.

La mujer a cargo del lugar dijo que no son ciertas las acusaciones que se hacen sobre el residencial e, incluso, permitió hacer un recorrido por la edificación, aunque acotó que no se trataría de un residencial, sino de una casa de familia y los residentes están en régimen de pensión.

"El que tenga y quiera saber alguna información de los abuelos, cómo están cuidados y cómo son tratados, pueden venir acá al domicilio y hablar con ellos o con los familiares. Así aclaran las preguntas y los malos entendidos que tienen", sostuvo Andrea Segovia.

Asimismo, aseguró que ellas se hacen cargo de cuidar a las personas que allí se alojan. "Mi madre y yo nos hacemos cargo de ellos, todo el tiempo estamos nosotras dos acá", subrayó.

"Y no son diez viejos como dijeron, hay tres abuelos que no caminan, los otros no son viejos, tienen problemas mentales, pero nada más que eso. Y ellos están bien de la cabeza y pueden decirles cómo están acá, cuidados, alimentados, los bañamos, compartimos con ellos, muchas cosas", agregó.

"Cuando ellos se sienten enfermos los llevábamos al hospital o llamamos a los familiares, que se hagan cargo de ellos", aseveró.

Uno de los residentes afirmó a Telemundo que los tratan muy bien. "Es una familia, nos tratan fantásticamente bien y no tenemos nada que decir. Si tenemos alguna enfermedad nos llevamos al hospital o al centro que tenga cada uno", manifestó.

Tras la muerte de la mujer en el residencial de Treinta y Tres, el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una inspección por el lugar para conocer las condiciones del lugar y el estado de salud de residentes. Según indicaron desde la cartera, de momento no se tomó la decisión de clausurar el establecimiento, aunque sí advirtieron que siguen muy de cerca la situación de este residencial.