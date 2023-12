Encefalitis equina "puede ser mortal en humanos", dijo Rando: cuál es la manera más frecuente de contagio y qué recomienda el MSP

"El riesgo que tienen las personas no está directamente relacionado al 100% con el contacto con caballos porque esa no es la manera más frecuente de transmitirlo", sostuvo la ministra Rando.

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando, se refirió este lunes al primer caso de alphavirus (encefalitis equina) en un caballo en Salto y los riesgos que esto implica para la población. "El riesgo que tienen las personas no está directamente relacionado al 100% con el contacto con caballos porque esa no es la manera más frecuente de transmitirlo", sostuvo en rueda de prensa.

La mayor parte de los contagios que se han reportado a nivel mundial en humanos son por picaduras de mosquito. "Hoy en día en Uruguay no tenemos reportados casos en humanos y, por lo tanto, estamos solamente en la etapa de equinos", aclaró la ministra.

"Son muchas las especies de mosquito que lo transmiten", detalló Rando. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esta enfermedad? "Las medidas que vamos a promulgar son las mismas medidas que le pedimos a la población que tenga en cuenta para el dengue", adelantó.

La ministra subrayó la importancia de utilizar repelente, ropa de manga larga, además de la colocación de mosquiteros en las ventanas o en las puertas cuando se dejan abiertas. A su vez, aconsejó cubrir con tules las cunas de los bebés y también evitar todo lo que sea reservorio de mosquitos.

"Es muy importante que la población realmente entienda que no se puede tener agua estancada en baldes, piletas, piscinas, en macetas, eso hay que descacharrizar. El agua de las mascotas hay que cambiarla día por medio porque esos son los criaderos de mosquitos más importante y es lo que realmente puede llegar a contagiar a la población", agregó Rando.

La jerarca dijo que "por ahora no hay alarma", pero sí "preocupación" como "cualquier enfermedad emergente nueva que no se conoce demasiado". Hay tres tipos de este virus, uno de ellos no genera efectos demasiado graves, sino que -en general- provoca dolor de cabeza y dolores musculares.

Sin embargo, hay una cepa que "sí podría llegar a tener un 60% de casos graves e inclusive mortalidad", sostuvo. Y reafirmó que la enfermedad "puede ser mortal en humanos".

"No hay vacunas para humanos para este virus", reconoció. Sí para animales, en concreto, para caballos. "Las vacunas para los quinos ya están encargadas, están por llegar a nuestro país. Pero no son vacunas que sean eficientes en ser humanos", indicó.

¿Hay antecedentes de casos de esta enfermedad en humanos en Uruguay? "Hay reportado en un paper de investigación científica en el 2011 el caso de un paciente que se diagnosticó con esta encefalitis en el 2009", contestó Rando.

El caso se ha tratado de rastrear en el Ministerio de Salud Pública para sacar más información, pero no se han conseguido más datos. "En aquel momento la enfermedad no era de notificación obligatoria. Por lo tanto, no tenemos datos exactos acerca de qué fue qué pasó con ese paciente, cómo se contagió. Lo único que sabemos es lo que está en esa publicación científica en 2011", cerró.