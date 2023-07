Encontró un murciélago en el lavarropas y terminó en un vacunatorio donde debió recibir cinco pinchazos intramusculares

"Lo que pasó hoy fue que yo estaba colgando la ropa. En eso, agarré lo que creí que era una media, me miro y no era una media", contó a Telemundo Agustina Centurión.

Agustina Centurión vive en Parque Rodó y este viernes vivió una situación muy particular. Una escena que, en principio, parecía habitual como tender la ropa en su terraza terminó en un estado de pánico.

"Lo que pasó hoy fue que yo estaba colgando la ropa; en eso agarré lo que creí que era una media, me miro la mano y no era una media", contó a Telemundo.

Lo que Agustina tuvo en su mano era un murciélago. "Lo solté enseguida", dijo cuando recuerda el momento en que vio al animal.

Inmediatamente decidió llamar a la Comisión de Zoonosis para ver qué hacía con el murciélago y qué consecuencia tenía para su salud, más allá de que el animal estaba muerto porque se había lavado con toda la ropa. "Me dijeron que lo ponga dentro de un frasco sin tocarlo y que lo lleve", señaló.

Cuando lo llevó, le dijeron, además, que debía darse la vacuna contra la rabia, una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes, inclusive a las personas y se transmite a través del contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos. "Más allá de que no sepamos si el murciélago tiene rabia o no, eso se analiza y puede demorar diez días el estudio", le advirtieron.

"Me dijeron que es común que pase y que en Parque Rodó está lleno de murciélagos, pero no se puede hacer nada porque están protegidos y no se pueden matar", expresó. De hecho, en el edificio donde vive Agustina han entrado varios y es habitual verlos volar desde la ventana de los apartamentos.

"Fui a emergencia del Casmu y me dieron el pase de la vacuna. Me llamó inmediatamente el Ministerio de Salud Pública (MSP) para decirme que además de la vacuna antirrábica me tenían que dar inmunoglobulina", detalló.

Una escena diaria, como es colgar la ropa, terminó en el vacunatorio. Debió recibir cinco pinchazos intramusculares; cuatro en el brazo que tuvo contacto con el murciélago por la antirrábica y otro en la nalga por la inmunoglobulina.