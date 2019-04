Encuesta Cifra: la mitad de los uruguayos no votaría a la Concertación en las próximas elecciones departamentales

Los votantes de los partidos tradicionales fueron quienes expresaron mayor respaldo.

La consultora Cifra encuestó a los uruguayos para saber si votarían una Concertación en las próximas elecciones municipales. Un 50 % dijo que no la votaría, mientras que 28 % dijo que con seguridad lo haría. Si se lo separa entre capital e interior, hay más apoyo fuera de Montevideo. No obstante, más de la mitad en ambos casos no la votaría.

En Montevideo, si se separa por simpatía partidaria, los votantes de los partidos tradicionales- principales interesados en la Concertación- son quienes expresan mayor apoyo. A su vez, los votantes frenteamplistas no la votarían en su amplia mayoría.

En el interior del país, la mayoría de los votantes blancos y colorados quieren votar a la Concertación en sus departamentos.