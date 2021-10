Encuesta de ANEP: la mayoría está conforme con la presencialidad y el protocolo sanitario en los cursos

El 90% de las familias indicaron que los cursos presenciales se organizaron respetando las medidas de protección sanitarias.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) publicó este sábado los resultados de una encuesta que fue de carácter voluntario y fueron las madres, como referente adulto, las que más respondieron a la encuesta.

El 90% de las familias indicaron que los cursos presenciales se organizaron respetando las medidas de protección sanitarias.

En promedio, el 61% de los estudiantes lograron seguir los cursos, pero la cifra baja cuando se trata de UTU, donde solo la mitad de los consultados dijo que pudo seguir el curso sin ninguna dificultad. De la otra mitad, un 15% no logró seguir el curso, un 33% considera que los siguió sin mayores inconvenientes, un 3% que lo hizo con importantes inconvenientes.

Se relevó la opinión de las condiciones materiales para seguir las clases virtuales: siempre es más desfavorable en la UTU al compararlas con secundaria. Un 10% declaró que no tenía un espacio físico adecuado, un 20% contó con conexión a internet adecuada en el hogar, un 26% no disponía de una laptop, tablet o computadora, 41% no tiene cámara web y 43% no tenía auriculares.

El objetivo del relevamiento era conocer cuál es la opinión de las familias sobre la gestión de la crisis sanitaria y cómo impactó esto en los procesos educativos. "Nos permite tomar información estadísticamente válida para adopción de resoluciones a futuro", dijo a Telemundo el presidente del Codicen, Robert Silva.

Para el 72% de las familias los apoyos que brindó el centro educativo fueron adecuados o muy adecuados. El 24% expresa que los apoyos fueron más o menos adecuados. En tanto que la disconformidad se sitúa tan solo en un 4%. Eso "nos demuestra que hay un reconocimiento de las familias de la educación pública al trabajo que hemos realizado todos", agregó Silva.