Encuesta de Cifra: ¿Cuál es la percepción de los uruguayos sobre los robos en sus barrios este último año?

¿Cómo es la percepción de los uruguayos respecto a los robos en sus barrios este último año en comparación con la situación tres años atrás? Esta es la pregunta que la consultora Cifra respondió en su última encuesta, divulgada esta noche en Telemundo.

En el caso de robos a viviendas, 32% respondió que aumentaron, 35% que disminuyeron, 23% que se mantuvieron y el 10% no opinó.

Por otro lado, ante la consulta de qué sucedió con los robos en la calle, el 27% afirmó que crecieron, el 36% que cayeron, 22% dijo que se mantuvieron y el 15% no opinó.

Cifra también interrogó acerca de si es mejor tener un arma de fuego en la casa por razones de seguridad o no. El 72% respondió que es mejor no tener un arma, el 26% que sí es mejor, y 2% no opinó.

En 1996, ante la misma consulta, el 59% respondió que era mejor no tener, el 37% que sí era mejor, y el 4% no opinó.

El 29% de las personas del interior respondió que es mejor tener un arma en la casa, guarismo que baja a 22% en el caso de Montevideo.

El 33% de los hombres respondió afirmativamente, y el 20% de las mujeres.

Si se divide por edad, los menores de 30 años son más afín a tener un arma en su casa: el 35% de este grupo respondió afirmativamente.

En tanto, el 31% de los votantes de la coalición dijo que es mejor tener un arma, frente al 19% de los votantes del Frente Amplio.