Eneida de León aseguró que no existe un atraso en los permisos de construcción de UPM ya que nada implica un plazo específico

La ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, aseguró que no hay atraso en las habilitaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para la construcción de la segunda planta de UPM o el tren central debido a las medidas del sindicato:

Lo único que hay en la Dinama es la solicitud, los requerimientos que se le harían por parte de Medio Ambiente para una posible instalación de la planta.Todavía no hay una resolución de instalación de la planta. No está detenido nada. Esto se tiene que resolver a corto plazo.

No hay un plazo perentorio de permiso, no atrasa las negociaciones porque ya hay un acuerdo firmado y cinco o seis funcionarios no van a cambiar eso. En la otra etapa veremos cómo se sigue. No hay demasiados temas para estudiar. En mayo del año pasado UPM presentó la solicitud de información y se le ha pedido información a UPM y ese intercambio es el que se ha llevado hasta hoy.