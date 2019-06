Enrique Antía afirmó que el “gran drama del Uruguay” es el empleo

El precandidato del Partido Nacional planteó generar incentivos y condiciones para favorecer la inversión, y derogar el decreto de ocupaciones de lugares de trabajo.

El intendente de Maldonado y precandidato del Partido Nacional dijo que “está probado” que la economía del país no marcha bien, y ésta elección es la oportunidad para cambiar el gobierno.

“Es la oportunidad para cambiar porque ellos al no tener ni una idea y la gente estar mal económicamente –la gente vota mucho con el bolsillo–; hace unos años estuvimos a punto de poder cambiarlo pero todavía había algún peso en la calle, y la gente estaba cómoda en ese sentido, pero ahora la cosa está fea y ustedes ven en los barrios como han crecido en la periferia”.

Antía señaló el empleo como “el gran drama del Uruguay”, no reconocido hasta ahora por el oficialismo; destacó la falta de trabajo en los departamentos limítrofes con Brasil, y reiteró su propuesta de impulsar políticas de frontera en coordinación con Rio Grande do Sul.

“El gobierno no reconocía el problema del trabajo. Si no reconoce el problema de falta de empleo, cómo lo va a arreglar. Es como si uno estuviera enfermo y no reconoce que está enfermo; nunca se cura”.

El precandidato blanco considera necesarios acuerdos multipartidarios en empleo y educación, y buscar incentivos y condiciones que favorezcan la inversión.

Nosotros vamos a derogar el decreto de ocupaciones de lugares de trabajo, y vamos a defender los consejos de salarios y vamos a defender todo lo que es el derecho al trabajo”.