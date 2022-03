Entre críticas por "mentiras" y elogios por "solidez": así reaccionaron los políticos a la conferencia de Lacalle

El mandatario brindó una conferencia de prensa sobre la LUC un día después de que los defensores del "Sí" emitieran la cadena nacional.

A cuatro días del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente Luis Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa este miércoles para explicar por qué le dice "No" a la derogación.

El mandatario planteó que sería un "retroceso" anular los artículos y enumeró algunas de las principales ventajas de la norma, sección a sección. Mientras que fue elogiado por sus correligionarios blancos y los socios de la coalición gobernante, recibió críticas de la oposición.

La mayoría de los cuestionamientos rondó en torno a que no se refiriera al aumento del precio de los combustibles y al nuevo mecanismo de fijación de las tarifas consolidado en la LUC con los votos de todos los partidos.

Los elogios, en tanto, se centraron en la solidez y la claridad de su exposición.

El Presidente habló de casi todos los temas de la LUC. Una lástima que no haya hecho referencia al capítulo de combustibles ni a los aumentos de la nafta, el gasoil y el supergas, que implementaron en este año, 8 meses y 14 días de aplicación.

El domingo 27 de marzo, votamos celeste, votamos NO derogar.

El Presidente cerró la campaña a favor del NO utilizando la institucionalidad del Estado.

Actuó como el presidente de una parte de los uruguayos.

Debió abstenerse y representar como jefe de Estado a los que están con el SI y con el NO.

Fue líder de la coalición, no del Estado.

— José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) March 24, 2022