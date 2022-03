Entre el odio al Zoom y críticas al gobierno, Lucía Topolansky repasó su carrera parlamentaria tras renunciar al Senado

La pandemia fue una de las razones que obligaron a la exsenadora a dejar su lugar, que ahora se dedicará a militancia activa. También criticó al gobierno y aseguró que en las comisiones de las que fue parte "no se aprobó casi nada".

Este miércoles fue la última sesión de Lucía Topolansky como senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), tras 22 años de actividad parlamentaria. Su banca será ocupada por Sebastián Sabini, quien declaró que "es una responsabilidad gigantesca" la que asume.

En diálogo con Telemundo, Topolansky repasó el último tiempo de su actividad parlamentaria. La pandemia fue la gran protagonista y, en parte, la que impulsó el retiro de la ahora exsenadora dado que le impidió tener una actividad regular y cercanía con la ciudadanía, contó.

"Representar es una cosa seria y uno tiene que dedicarle a full", aseguró. Si bien hubo algunas herramientas virtuales que intentaron simular la presencialidad, la dirigente del partido de izquierda confesó que nunca se adaptó. "No me adapté al Zoom, lo detesto, porque no suple el entramado de la discusión", dijo entre risas.

La emergencia sanitaria impulsó a que Topolansky estuviera más adentro de su casa y menos en contacto con la población, por lo que se lamenta por ejemplo no haber ido a la mutualista Casa de Galicia cuando había trabajadores haciendo huelga de hambre tras el cierre de la institución.

Antes de marzo de 2020, cuando irrumpió el Covid-19 en Uruguay, el fuerte de Topolansky era participar de comisiones parlamentarias. Dice no tener "grandes intervenciones" legislativas, porque le gustaba enfocarse en las tareas de las comisiones, donde se trabaja "el corazón de una ley".

En cuanto al relacionamiento con sus compañeros de otros partido políticos, la dirigente entiende que siempre buscó llegar a acuerdos bajo la explicación de que la vida "no es binaria y los grises existen y hay que hacerlos notar".

A partir de este 3 de febrero, Topolansky se dedicará a la militancia activa porque es una actividad más flexible que no impone un horario fijo. "El tiempo político que tenga, haré tareas más flexibles", explicó.

Críticas al gobierno

Luego de dos años del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou y los partidos de la coalición multicolor, Topolansky considera que la actividad política estuvo muy "centrada" en la Torre Ejecutiva y no así en el Parlamento. "Ese equilibrio que tienen que tener los tres poderes, se vio afectado", dijo en la misma sintonía.

Puso como ejemplo que en las comisiones de las que fue parte "no se aprobó casi nada". "En la Comisión de Vivienda no se aprobó ningún proyecto y estamos entrando al tercer año de gobierno", aseguró, y agregó que este tema le preocupa especialmente "porque la vivienda no puede esperar".

Por otro lado, sobre el referéndum que se celebrará el 27 de marzo y pondrá a votación popular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Topolansky dijo que no es "una elección de medio tiempo porque no va a cambiar ni el presidente o el Parlamento". Más allá del contenido de la ley, lo que le preocupa es el mecanismo que se utilizó y que en los más de 500 artículos "hay cosas que no son urgentes".

"Ellos usaron esta herramienta y nos obligaron a nosotros a usar la otra: primero el plebiscito y luego el referéndum", agregó.