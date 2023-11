Entre los que apoyan el "cambio" y los que buscan "salvar la democracia", miles de argentinos se acercan a votar en Uruguay

En total hay 20.000 habilitados para votar en nuestro país.

El balotaje argentino también se vive en Uruguay con decenas de miles de personas habilitadas para sufragar en distintos consulados al rededor del país.

En total son 20.000 los argentinos que están habilitados -aunque no obligados- a votar en las elecciones de este domingo para elegir al próximo presidente entre Sergio Massa y Javier Milei.

De estos, unos 14.500 están habilitados para hacerlo en Montevideo. Los otros consulados están en Maldonado, Colonia, Río Negro, Paysandú y Salto.

Al igual que en territorio argentino, los ciudadanos tienen hasta las 18:00 para votar.

"Vengo a votar porque hay dos modelos de país y hay que salvar la democracia. Hay que apoyar la producción nacional, la industria nacional, apostar a la educación pública. Hay que seguir apoyando al país para que salga adelante", dijo a Telemundo un hombre que se acercó a votar con la remera de la selección de fútbol argentina y que hace seis años vive en Uruguay.

La postura de una mujer que hace 23 años vive en Uruguay fue diferente: "Me preocupa casi todo: la inseguridad y que no hay inversiones en el país. Si esto no cambia, más inversiones no van a venir y el país y si no hay inversiones extranjeras no se crece. Eso me parece fundamental".

Lila, una mujer de 98 años, se acercó a votar y contó que soñaría con que su país "vuelva a ser la Argentina de antes".

"Vine a los cinco años (a Uruguay), pero después todo lo lindo me lo dio Uruguay. Pero adoro a la Argentina de mi alma. La adolescencia la pasé hermoso, era el París de Sudamérica. El país hermoso que adore toda mi vida. Recién a los 40 años me hice uruguaya, me costó. ¿Querés que te diga la verdad? Adoro al Uruguay y adoro con el alma a la Argentina", dijo Lila.