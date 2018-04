Carlos Lecueder: “La rentabilidad del comercio hoy no es buena debido a que el costo país es alto”

El empresario Carlos Lecueder participó de una entrevista en Telemundo a cargo de Emiliano Cotelo.

El entrevistado, contador público de profesión, dirige el estudio Luis E. Lecueder, “una organización dedicada a desarrollar y administrar negocios inmobiliarios”, según la definió.

Dentro del margen de maniobra del estudio abundan los shopping centers en distintos departamentos del Uruguay, barrios de Montevideo, así como en la capital paraguaya de Asunción. También trabajaron en las ciudades argentinas de Buenos Aires y Córdoba.

“Nos traen la idea, buscamos inversores, cerramos el negocio, administramos la construcción y lo dirigimos después de inaugurado”, detalló.

Desempeño económico

En 2017 la economía uruguaya creció 2,7 %, aunque en realidad, si se deja a afuera la parada de la refinería de La Teja de Ancap, el crecimiento del resto de la economía fue de 3,7 %.

El desempeño de la economía fue muy desparejo. Hubo sectores con caídas y otros más dinámicos. Los motores fueron: transporte y comunicaciones con una suba de 8,5 % y comercio que se expandió 7,5 %. Este último se recuperó de una fuerte recesión entre mitad de 2014 y mitad de 2016.

Lecueder contó cómo vivieron los shoppings esto:

“No estamos felices, pero tampoco en una situación crítica de ventas”, agregó.

Lecueder ahondó en el bajo rendimiento del rubro:

“El año pasado no sentimos un crecimiento así. Ese número no lo conocemos. Puede ser que en ese número hayan incluido bienes que no venden los shoppings, como el sector automotriz”.