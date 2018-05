Constanza Moreira: “No está claro lo que hay para ganar en un TLC con Chile”

El Plenario del Frente Amplio postergó la decisión sobre el tratado de libre comercio con Chile para una próxima reunión y pidió al Poder Ejecutivo un análisis del impacto que tendría ese acuerdo en caso de concretarse. Constanza Moreira fue una de las impulsoras de esta decisión.

En entrevista con Emiliano Cotelo, la senadora de Casa Grande aseguró que la resistencia frente al TLC se debe principalmente a que el mismo incluye “factores que condicionan la política pública uruguaya del futuro” y que ahora se abre un nuevo proceso “en el que hay que seguir discutiendo y recibiendo opiniones al respecto”.

Sobre el debate interno que se ha generado entre los sectores del Frente Amplio, Moreira tiene una visión optimista y opina que es bueno, “aunque es lógico que cause molestias”.

Sin embargo, también expresa que percibe injustas las críticas que está recibiendo su sector por la postura que tomó en la discusión y siente que se lo está tildando de “sesentista y atrasado”.

“Lo que estamos discutiendo son las mejores estrategias de inserción”, explica Moreira.

Sobre las declaraciones de Tabaré Vázquez y Nin Novoa, que se manifestaron a favor del tratado y expresaron que en el programa del Frente Amplio no está explicitado que no deba aceptarse acuerdos de este tipo, la senadora y politóloga opina que en realidad sí, ya que el mismo establece que hay que evitar compromisos internacionales “que comprometan la futura política pública de Uruguay”.

Además, Moreira opina que aunque el TLC con Chile es un tratado con un país chico, Uruguay no tendría grandes beneficios de participar en él.

“Una vez estaba hablando con el senador Pablo Mieres y me dijo ‘los perjuicios no son tantos’, y le dije que entonces me diga un beneficio. No me pudo decir ninguno”.

“No está claro lo que hay para ganar con un TLC con Chile, con quien ya tenemos otro tratado de libre comercio de bienes y dos tratados más”.