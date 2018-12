Diego Labat: “no tengo dudas que la importación de combustible es un camino que el país tiene que recorrer”

El director de Ancap en representación del Partido Nacional, se refirió a la actual gestión del ente: "no he coincidido en todo pero sí coincido en que se ha puesto la casa en orden".

Se termina el año y llega el momento en que deben fijarse los nuevos precios de los combustibles. Esta semana las gremiales agropecuarias le solicitaron al gobierno que el gasoil baje de $ 40 por litro a $32, teniendo en cuenta la caída que viene mostrando el crudo en los mercados internacionales. ¿Usted sostiene que están dadas las condiciones para que en enero bajen los precios de los combustibles?

Yo creo que sí. Pasamos de tener un petróleo que por algunas cuestiones internacionales a principios de octubre tuvo picos de arriba de 80, hoy día tras día está cayendo. Hoy estaba en 56 o 57, un 24% debajo de lo que estábamos. Rápidamente uno hace cuentas y puede ver que están dadas las condiciones para bajar. Yo creo que quizá 20% no es posible , al menos solo con trámites administrativos. Hay que tener en cuenta el tipo de cambio, el aumento de salarios, el aumento del Imesi y otros costos que Ancap tiene. Pero la caída del precio del petróleo es tal que hace que, en mi opinión, hoy podamos pensar en un ajuste a la baja.

En enero aumenta el Imesi, que es una proporción importante del precio de los combustibles…

Hoy es el 40% de las naftas. Si es un 10% de aumento, ya estaríamos hablando de un cuatro, probablemente sea un poco menos pero estará en ese entorno. Eso ya es algo que condiciona.

Las gremiales del agro para fundamentar el pedido de rebaja agregan que “hay operadores que han cotizado combustibles procesados puestos en Montevideo a valores muy inferiores a los considerados por URSEA para calcular los precios de paridad de importación”. Otra vez aparece la alternativa de importar combustible ya refinado. ¿Usted es partidario?

Yo no tengo duda que la importación de combustible es un camino que el país tiene que recorrer. Cuando uno piensa en el mediano y largo plazo el país debe abrirse al mercado y creo que la importación tiene que estar arriba de la mesa. Tampoco quiere decir que vaya a ser la solución de un día para el otro porque hay otras cuestiones que son barreras. Por ejemplos los puertos, el Puerto de Montevideo está muy congestionado. Hay elementos que hacen que no se resuelva con un decreto. La importación es una herramienta que el país tiene que usar para tener un combustible más barato.

¿Cómo observa el proceso de reestructura de Ancap?

Yo he sido muy crítico con el proceso que vivió Ancap desde el 2005. Hubo problemas de gestión, de diagnóstico, ayudado por algunos factores políticos. Es largo de analizar pero fue traumático para la empresa. Eso terminó el 1º de enero de 2016 cuando se capitaliza Ancap, los uruguayos pusimos 620 millones de dólares y ahí se inicia un nuevo período. Si bien soy crítico en algunas cosas, sí creo que en el nuevo directorio ha trabajando de otra manera, ha impuesto buenas prácticas en el funcionamiento de la empresa, ha corregido muchas cosas. Se han mejorado desde las auditorías hasta un montón de controles, cómo se gobiernan las subsidiarias. No he coincidido en todo pero sí coincido en que se ha puesto la casa en orden.