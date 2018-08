Eduardo Rubio: “No hay diferencias de fondo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional”

El diputado de Unidad Popular afirma que su partido no votará en caso de ballotage.

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, afirmó que su fuerza política se define como “anti imperialista, que lucha por la liberación nacional, el socialismo, con una profunda inspiración artiguista y latinoamericanista”. “Nosotros no estamos a la izquierda de la izquierda: estamos a la izquierda”, sostiene.

Rubio afirma que con la actuación de Unidad Popular en todo el país pero concretamente en el Parlamento, quedó descartada “la fábula del radicalismo”.

Para Rubio, quienes votaron a favor del TLC con Chile están a favor del neoliberalismo y de la política impulsada por el imperialismo. El diputado de Unidad Popular fue el único que no lo votó. Pero asegura que “nadie plantea cerrar y encerrar el país”.

Sostiene que “hubo muy buenas argumentaciones dentro del Frente Amplio, que compartían nuestra posición, pero votaron por disciplina partidaria con la mayoría. Algunos con conocimientos importantes de la economía y el comercio”.

“Creerse que los TLC son el único camino de relacionamiento con el mundo es no mirar el mundo. Y pensar que los TLC son una solución para los países pobres es no mirar los TLC”.

Para Rubio, lo que hay que hacer son “acuerdos de mutua conveniencia, con todos los países del mundo”.

El miércoles de noche la Cámara de Diputados rechazó el pedido de la oposición para que se prorrogara en 6 meses el trabajo de la Comisión Investigadora sobre ASSE. La solicitud de prórroga perdió: 34 a favor, 48 en contra. A la sesión de ayer faltaron 15 diputados opositores: estaban sólo 34 de los 49. Del FA faltaron sólo 2.

“Estoy indignado y también triste”, confiesa Rubio. “Porque esto le hace mal a la vida política del Uruguay y al Parlamento”.

“En un año de trabajo la investigadora demostró que había mucha cosa para conocer. Que había corrupción. Que había hechos con fuerte apariencia delictiva. Que había violación de las normas. Que no se cumplía con las reglas mínimas de la buena administración. Que no había control”.

Desde el FA argumentan: “Hubo un año para trabajar. Si la oposición no lo aprovechó bien, si dejó algunos asuntos para el final, el problema está en el cronograma y en el orden de prioridades que fijaron”. Además el oficialismo se queja del “circo político” en torno a esta comisión.

“Ese es un argumento lamentable”, espeta el diputado: “Acá hay un cálculo electoral. No quieren pagar costos políticos de lo que pasa cada lunes, que no es un circo”.

“¿Es un circo comprobar que se compraban electrodomésticos para los pacientes de las colonias psiquiátricas y no eran para los pacientes? ¿Eso es un circo? ¿Es un circo comprobar que en Rivera se contrataban 60 médicos y otro tanto de profesionales no médicos a través de una empresa que tercerizaba servicios, desviando recursos? ¿Que los médicos no tenían contratos firmados con el hospital, que cobraban tres veces más que los demás médicos de ASSE? No, eso es delito”.