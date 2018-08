Ernesto Talvi sobre su nuevo sector “Ciudadanos”: “Nosotros vamos a volver a poner a Uruguay en el mundo”

Talvi, que se define como “progresista, liberal e internacionalista”, afirma que "nuestro origen es ser un país abierto y ese es nuestro destino".

Ernesto Talvi fue director académico de CERES durante 21 años y hace una semana lanzó su campaña como precandidato a la Presidencia de la República por un nuevo grupo del Partido Colorado: Ciudadanos. Se define como “progresista, liberal e internacionalista”. Es colorado pero no usa símbolos de ese partido en su campaña.

“Somos progresistas porque vamos a promover la igualdad real de oportunidades y una vida digna para todos los ciudadanos que nacen en el territorio de la República, tratando de construir un nuevo Estado de Bienestar, que sea respetuoso de los derechos humanos”, afirma. “Es liberal fundamentalmente desde un punto de vista filosófico, porque creemos en las instituciones, en la separación de poderes, en el gobierno de la ley, como dispositivos fundamentales para proteger al ciudadano contra el abuso y la arbitrariedad del poder y en el Parlamento como el eje central del debate y de la búsqueda de consensos a nivel público”. “El liberalismo progresista es lo que en Uruguay llamamos Batllismo”, afirma.

“Internacionalistas somos porque reconocemos que Uruguay es un país chico, un país ubicado entre dos gigantes, un país de inmigrantes, un país que siempre se ha beneficiado de la inserción a nivel global, que se beneficia cuando vende productos en lugar de enviar uruguayos al mundo porque acá no encuentran trabajos”, argumenta Talvi.

“Nuestro origen es ser un país abierto y ese es nuestro destino”.

Talvi asegura que desde el principio decidieron nacer como un proyecto político nuevo, “dentro de un viejo partido, pero un proyecto nuevo. No vamos a nacer de un acuerdo político, no vamos a nacer de un acuerdo de cúpula, no vamos a heredar un aparato político existente, vamos a crear uno propio”, afirma. “Y nos vamos a someter al veredicto de la ciudadanía. Nosotros creemos que esto le da vitalidad al partido. Para algo están las elecciones internas”.

Varios parlamentarios que trabajan con Talvi vienen de Vamos Uruguay: Adrián Peña, actual secretario general del Partido Colorado, Ope Pasquet, Susana Montaner, Graciela Matiaude y Valentina Rapela. No obstante, el precandidato sostiene que hace más de un año que no ve a Pedro Bordaberry y que no interfirió en su decisión.

“Todo lo que he encarado en mi vida lo he encarado con compromiso”, dice. “Yo ahora ingreso a la política tratando de crear un proyecto institucional, no un proyecto personal, con vocación de permanencia”.

Su propuesta principal, por ahora, es la construcción de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. “Creemos que hay que llevar al Estado a esas comunidades vulnerables educación de calidad, con una propuesta de contención”.

“Estamos corriendo de atrás al problema de la seguridad, cuando el problema en realidad nace en el grave fracaso educativo que hoy tenemos en los barrios vulnerables del país”. “Nosotros vamos a volver a poner a Uruguay en el mundo. Uruguay ha quedado prisionero de un Mercosur que nos ata de pies y manos”.

Por otro lado, Talvi sostiene que pretenden trabajar en devolverle rentabilidad a los sectores productivos. “Hoy la mayor parte de nuestro aparato productivo está con niveles bajísimos de rentabilidad o bajo agua”.