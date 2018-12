Gerardo Caetano analizó el cierre del 2018 y las perspectivas del 2019: “Hay espacios que quieren instalar una grieta en Uruguay”

El historiador y analista evaluó qué potencial tienen los precandidatos de los partidos y proyectó un escenario político en las internas y el gobierno del 2020.

Nuestro invitado es Gerardo Caetano, historiador y analista político. Con él vamos a examinar:

¿Cómo cierra el año? ¿Qué tendencias se vislumbran para 2019, tan fuertemente marcado por el proceso electoral, con las internas, las elecciones nacionales y, aparentemente, segunda vuelta?

¿Qué dice este panorama?

¿Por qué el Frente Amplio está así?

¿La oposición está mejor que hace cinco años?

No han terminado de consolidarse liderazgos. Hay una teoría de que, cuando la situación económica no es crítica, no surgen liderazgos fuertes. Está el tema que en el PC surge un liderazgo fuerte como el de Sanguinetti. En el PN, la falta de liderazgos refleja una fragmentación. No creo que se llegue con tantos candidatos a las internas, alguno se va a bajar.