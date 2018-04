Gustavo Zubía crítico con el nuevo CPP: “tiene que recibir rápidamente reformas porque si no la situación se complica”

El fiscal letrado en lo penal Gustavo Zubía participó de una entrevista en Telemundo a cargo de Emiliano Cotelo.

Perfil alto

Zubía se refirió a su imagen pública y su protagonismo en polémicas:

Tengo que hablar. Cuando las cosas funcionan, uno puede mantener silencio y cuando no funcionan, uno también puede mantener silencio, pero se transforma en cómplice.

Recordó cuando se enfrentó al Código de la Niñez y la Adolescencia:

Si uno no hablaba de aquel código, que tenía tantas falencias, y que fue modificado en el gobierno de José Mujica. ¿Cómo me podía callar si una rapiña tenía cero días de internación?

Marco jurídico

Respecto a las penas, el fiscal aclaró su postura:

Penas que se cumplan son diferentes a penas más duras. No soy partidario de la pena de muerte y tampoco de la reclusión perpetua.

También fue crítico con el marco legal uruguayo:

En la letra grande se dice cuatro años de penitenciaría, y por la letra chica puede llegar a decir cero días de reclusión. Eso pasa si callo, porque me convierto en cómplice.

Juan Gómez

El fiscal Juan Gómez se desafilió de la Asociación de Magistrados Fiscales aduciendo “motivos personales”. Pero, según informa el semanario Búsqueda, la decisión se vincula al “desgaste” y la “división” que se generaron en ese gremio con la incorporación de Zubía a la directiva. Respecto a esto, el entrevistado dijo:

“Me incorporé a la directiva hace 20 años. Así que no creo que haya una nueva incorporación. Gómez aduce motivos personales. En la nota de Búsqueda se infiere y se cita a otros fiscales. Tengo un excelente concepto de Gómez y es él quien tiene que explicar las razones del alejamiento.

Jorge Díaz

Los fiscales cercanos a Zubía lograron que en la asamblea del pasado fin de semana saliera una resolución que intimó al Fiscal de Corte Jorge Díaz a que “reconozca los graves problemas” que se han generado en la implementación del nuevo CPP y además se dispuso un paro.

Zubía recalcó que las decisiones fueron democráticas, por lo que no le corresponde una “superresponsalibidad”. Resaltó que hubo mayor aval en un reciente moción en favor de exponer ante el Parlamento reclamos por la implementación del nuevo CPP.

Zubía ha tenido sucesivos cruces con el fiscal de Corte Jorge Díaz. Sin embargo, recordó sus años trabajando “codo a codo” con él en Maldonado. Pese a esto, señaló que hubo cambios:

El magistrado indicó no ser el único disuadido por el actual panorama:

“Hay numerosos fiscales que han tomado la decisión de jubilarse por no estar de acuerdo con determinadas posturas y actitudes”.

Zubía no quiso indicar que hubo presiones a los fiscales, sino “incidencias indebidas”. Enumeró:

“Ha habido fiscales que fueron incinerados por manifestaciones públicas del Dr. Díaz. Ha habido tuits que se emitieron al éter en ocasión de que ciertos fiscales están trabajando en ciertos casos.

El sentido común dice que cuando un fiscal trabaja en un caso, que salga un tuit que diga cómo debe o no manejarse un fiscal en lo profesional no es lo debido. Ha habido manifestaciones sobre otros colegas de haber actuado mal en ocasiones por pedir o no procesamiento”.