José Mujica: “No quiero ser candidato. Tengo 83 años. Pertenezco al pasado”

El expresidente también habló sobre otros candidatos de su partido, como Daniel Martínez, del cual dijo que "no calza con el interior".

A partir de las dos reuniones que mantuvo con Danilo Astori, el expresidente José Mujica se ha convertido en el eje en torno al cual gira la “danza de nombres” de posibles candidatos presidenciales del FA. Ha sido terminante en estos días en cuanto a que no va a ser precandidato ni candidato. Hasta convocó a una conferencia de prensa la semana pasada para aclararlo porque su sector, el MPP, le insistía. Sin embargo, aceptó reconsiderar esa posibilidad.

“Estoy buscando un candidato que sea posible”, dijo en entrevista con Emiliano Cotelo. “Uno independiente, que pueda ser llevado por varias fuerzas. Por una razón elemental: se está yendo del escenario una vieja generación que luchó y vivió y padeció los fenómenos que llevaron a la unidad y a la creación del Frente, entre otras cosas”.

“Hay un síntoma de excesiva sectorización”, reflexionó: “Ya no tenemos aquel capital de los viejos independientes, como Crottogini, como Seregni”.

El expresidente reconoció que es muy difícil lograr un consenso y que entonces busca “por lo menos una confluencia de varios”.

El candidato

“No quiero ser candidato”, sentenció. “Tengo 83 años cumplidos. Eventualmente tendría que enfrentar el desafío con 85. A esta edad la decadencia es geométrica. Pero además viene otro tiempo. Yo no pertenezco al tiempo que viene. Pertenezco al pasado y soy consciente de eso. Yo no puedo escribir digitalmente”.

Mujica manejó en una entrevista anterior como uno de los principales argumentos su “creciente escepticismo con la condición humana” y por ello afirma que “se necesita gente un poco más optimista. Si se quiere, más ingenua”.

“No quiero ser candidato porque no soporto el planear permanente. Ese pedir que el Estado me arregle todo. Esa ronda incesante de requerimientos, que a algunos lo aturden”.

Ante la pregunta de si la autocrítica lo influye en su decisión, afirma: “No soy de esos tipos que se arrepienten para atrás. Estuve muchos años preso. ¿Usted me ve en una actitud de venganza o de odio? No. Yo tengo los ojos para adelante, me preocupa enorme lo que va a venir. Lo que pasó, pasó”. No obstante, reconoce: “Por supuesto que la oposición siempre va a jugar con eso, pero no es lo fundamental. Lo fundamental soy yo que no encajo con el tiempo que viene”.

“Yo veo síntomas confrontativos en el país que no quiero contribuir a incentivar. He visto gotitas de odio de clase por aquí y por allá y yo estoy seguro que polarizo sin quererlo”.

Martínez

“No sabemos si no apoyamos a Martínez”, sostiene “Pepe”. “Nadie me pidió que lo apoyara. Jamás se habló”.

“Todavía tiene que correr un poco de agua abajo de los puentes”.

El expresidente niega que haya una confrontación entre su sector y el de Daniel Martínez: “Hay maneras distintas de ver las cosas, que es distinto”.

“En primer término hay que ver mucho el interior. Me preocupa mucho el interior. Es el pulmón de la economía del país. Y tiene sus contradicciones: tiene gente muy noble y gente muy conservadora y, hasta por momentos, reaccionaria. Pero es gente muy útil y hay que caminar con ellos”. “Martínez no calza con el interior. Pero tal vez un equipo sí”. “Al ministro Aguerre lo elegí por eso”.

Murro

La semana pasada el expresidente lanzó abiertamente el nombre del ministro de Trabajo Ernesto Murro para ser candidato. Desde el MPP han aclarado que esa es una propuesta suya y hay varios dirigentes que entienden que no puede ser candidato.

“Simpático no es”, dice. “Pero es un hombre muy conocido por el mundo de los jubilados. Es conocido del sistema empresarial y de los trabajadores. Y es confiable. Pero puede ser otro. Así como yo propuse otros pueden proponer”.

Las encuestas

Según Opción consultores, el FA tiene 28 % y queda 3 puntos detrás del Partido Nacional, que se ubica en 31 %. Pero el otro dato fuerte es la comparación con toda la oposición: 28 % a 54 %.

Ante la pregunta de si le preocupan estos datos, Mujica contesta: “A mí me preocupa saber en qué fecha me voy a morir. Mientras viva trataré de seguir luchando al límite de mis fuerzas”.

“Si fuera por las encuestas, yo no hubiera sido presidente”. “Yo las miro y las respeto mucho, pero le tengo más confianza a mi nariz”.

Por último, el expresidente hizo un llamado a generar más inversiones, y reflexionó: “Las demandas sociales crecen y crecen de forma exponencial, pero la economía no crece al ritmo de la demanda social. Si queremos más progreso, tiene que crecer la economía”.