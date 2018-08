Juan Castillo: “Nuestro objetivo es el triunfo del Frente Amplio y no una disputa en la interna”

"Nosotros estamos trabajando para que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio", afirmó el senador del Partido Comunista.

En el panorama de candidatos presidenciales del Frente Amplio hay tres nombres en danza: Daniel Martínez, Carolina Cosse y Ernesto Murro. Pero ninguno de ellos se asume como precandidato. El Partido Comunista del Uruguay los recibió a los tres.

“Había tantos nombres en el ruedo sin oficializar que nosotros comenzamos esa serie de entrevistas que nos permitió hablar de igual a igual con los compañeros, escuchar sus opiniones y saber que de los cuatro con que nos reunimos, solamente Yamandú Orsi dijo que no estaba en carrera”, explicó el senador Juan Castillo.

El Partido Comunista insiste en que hay que llegar al Congreso del Frente Amplio con una fórmula presidencial acordada. “No hay que descartar a ningún candidato a priori, no hablar de simpatías o de gustos, sino del que nos conduzca al triunfo del Frente Amplio”, manifestó Castillo. “Hay que estar en conocimiento de que se está manejando el nombre de Óscar Andrade, nuestro compañero, como uno de los candidatos arriba de la mesa”, aclara.

“El objetivo es el triunfo del Frente Amplio y no una disputa a la interna”.

Castillo recuerda que la primera vez que Tabaré Vázquez llegó al gobierno fue propuesto como candidato único. “Creemos que es posible encontrar el consenso dentro del Frente Amplio”, sostiene.

“Si hubiera que hacer una caricatura de en qué momento político estamos es escuchando: escuchando la reacción del movimiento popular, de los sectores sociales y de los otros sectores del Frente Amplio también”, reflexiona.

Esta semana, finalmente, se votó en el Senado la reforma de la Caja Militar. Pero la acompañó solo el FA. Y en la oposición anuncian que si llegan al gobierno van a modificar esta norma. “Se está reformando una ley que tiene 44 años de vigencia, que se aprobó en la dictadura. Se reformaron todos los demás subsistemas de la seguridad social, el del BPS, la caja notarial, la profesional, la bancaria, y faltaba la militar”.

“En recursos que hoy no tenemos para la educación y se nos reclaman con justeza, en recursos que no tenemos para la salud y se nos reclaman con justeza, para la construcción de viviendas, no los tenemos pero se volcaban para una caja que es deficitaria y que había que corregirla”.

“Es difícil que haya un nuevo gobierno, nosotros estamos trabajando para que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio”.

“Todas las leyes que hemos votado de integración y de derechos para la sociedad, la oposición está diciendo que si gana las van a derogar”.