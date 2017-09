Julio María Sanguinetti: “estamos recuperando la alta vara ética que ha habido en este país”

El expresidente dialogó en entrevista con Telemundo sobre el futuro del Partido Colorado, sus candidatos presidenciales, la renuncia de Raúl Sendic y la reforma de la avenida 18 de Julio.

El expresidente de la República (1985-1990 y 1995-2000) Julio María Sanguinetti participó de una entrevista en Telemundo con Emiliano Cotelo.

El rumbo del Partido Colorado

Sanguinetti pertenece al Partido Colorado, el cual obtuvo un 12,9 % de votos en las elecciones de 2014. Este año, cuando la organización trabajaba en recuperarse, recibió dos cambios radicales: el procesamiento del diputado suplente Francisco Sanabria por el caso Cambio Nelson- una casa de cambio que operó con irregularidades- y el anuncio de que el senador Pedro Bordaberry dejará la política tras terminar el periodo.

En todo este escenario de cambios, la última encuesta de la consultora Cifra le da un 6 % de intención de voto al Partido Colorado.

El entrevistado reconoció que el partido transita un reordenamiento y admitió que Pedro Bordaberry dirigió un proceso de renovación posterior a 2004. Ante esto, el entrevistado dijo que la salida del senador “generó una sensación de reacomodo”.

Sanguinetti explicó que cuando terminó su segunda presidencia no quería “aferrarse al asiento”, por lo que decidió no postularse más como candidato. “Quería dedicarme a lo que me dediqué: el debate de ideas, la afirmación doctrinaria, apoyar la renovación y escribir libros”, detalló.

Consideró que quiere entonces cumplir otro rol:

“Hoy estoy empujando a los jóvenes”.

Y brindó una visión de a dónde va el Partido Colorado:

“El partido tiene un rol muy claro, y es que tiene que ser un factor decisivo del cambio”.

El expresidente consideró que si el Partido Colorado no reflota, no habrá alternativa de cambio, dado que no cree que el Partido Nacional pueda ganar por su cuenta.

Candidatos colorados

Consultado sobre si al Partido Colorado le faltan personalidades, Sanguinetti opinó que “no hay duda” de ello. Explicó que por ahora no se sabe, pero reconoció que hay figuras como José Amorín, Tabaré Viera y Fernando Amado que están haciendo movimientos políticos.

En términos de alternativas, como el caso del economista Ernesto Talvi, Sanguinetti sostuvo que “es un académico brillante” y vio que sus recorridos a nivel nacional marcan un cambio del rol del asesor empresarial y académico que antes ejercía. Pese a no tener fijada ninguna candidatura específica sobre Talvi, el entrevistado coincidió con su enfoque, el cual enfatiza en la educación. Así lo detalló:

“La educación es la prioridad absoluta del partido. Tenemos toda la fuerza moral de que somos el único partido que hizo en los últimos 60 años un esfuerzo consistente de cambio”.

Sanguinetti afirmó entonces que Talvi sería un aporte importante. Pese a esto, explicó que “no maneja ningún nombre”.

La reforma de la avenida 18 de Julio

El intendente Daniel Martínez expuso este año un proyecto que procura reformar la avenida céntrica de Montevideo. El expresidente publicó una columna de opinión en el diario El País sobre esta propuesta, porque considera que es un asunto de patrimonio del Uruguay.

Narró que los colorados recibieron a Martínez para que explicite la propuesta y fundamentó sus críticas al proyecto:

“Primero: nos parece que invertir en una transformación incierta no es una prioridad. Segundo: no resuelve ningún problema y crea otros”.

Sanguinetti cuestionó que el hecho de ampliar las veredas para mejorar el tránsito peatonal: “la gente no está atascada”. Afirmó que la reforma vial generará obstáculos en el tránsito de vehículos, tanto en el flujo de ómnibus como en el impedimento de que los automóviles circulen por la avenida y deban hacerlo por calles paralelas.

Agregó que la polución se extenderá y discrepó con el uso de la ciclovía que se instalaría en el medio de la avenida. “Están bien en las zonas de esparcimiento, pero no en las zonas de trabajo”, apuntó.

La renuncia de Raúl Sendic

El vicepresidente de la República expresó su renuncia el 9 de setiembre y la formalizó el 13 ante la Asamblea General. Sobre esto, Sanguinetti consideró:

“Ha sido un caso muy penoso que, a mi juicio, el Frente Amplio ha procesado muy mal a lo largo de dos años”.

El entrevistado opinó que el Frente Amplio quiso dar por terminado el asunto, pero es responsable de haber propuesto como candidato a vicepresidente a quien “fue presidente de un ente (Ancap) que tuvo una administración espantosa”. Describió la sucesión de incidentes en torno a la ausencia de un título universitario y el uso de las tarjetas corporativas como “mentiras adolescentes”.

Seguido a ello, Sanguinetti se refirió al informe de la Jutep y, si bien destacó que la actuación de Sendic fue evaluada desde un punto de vista ético, consideró que la descripción en el informe conforma un delito de peculado:

“Se trata de un funcionario público que tiene dineros del Estado los usa de modo indebido”.

El expresidente entonces citó el artículo 155 del Código Penal y lo comparó con el accionar de Sendic:

“El funcionario público que en ejercicio de su cargo, aprovechándose del error de otro, recibiere o retuviere, indebidamente, en beneficio propio o ajeno, dinero u otra cosa mueble, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión y dos a cuatro años de inhabilitación especial”.

Los fallos del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y la Jutep plantean una alta exigencia ética a los jerarcas, algo que al entrevistado le pareció muy bien.

Por su parte, en cuanto a los casos judiciales que involucran a integrantes del Partido Nacional, Sanguinetti expresó:

“No lo voy a opinar porque no lo conozco al detalle. Los quiero mirar mejor. En todo caso son de la órbita privada y no de nuestro dinero”.

