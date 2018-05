Julio María Sanguinetti: “Nunca hubo más narcotraficantes y violencia que hoy”

El expresidente Julio María Sanguinetti aceptó este mes la invitación de una de las corrientes batllistas del Partido Colorado, pasó a ser su referente, está dedicado a hablar en barrios y ciudades del interior y a recorrer medios de comunicación. No obstante, aclara que no es candidato a la presidencia de la República.

“Yo nunca me alejé de la política, he estado en el debate de ideas, el debate histórico, publicando libros, por eso mismo he estado en la radio, en la tele… Y en este momento en el Partido luego de la salida de Pedro se generó un gran vacío y me piden ese esfuerzo y yo lo hago con mucho gusto”.

“Yo voy a ser portavoz de este movimiento. El Partido estaba precisando salir a la calle”.