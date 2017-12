Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep:

¿Por qué empezó a actuar de oficio este año?

Es cierto que la Jutep ha tenido protagonismo y eso tiene que ver con dos cosas, primero con una decisión de quienes ocupamos el directorio hoy. El razonamiento es que la corrupción hoy es un problema grave en todo el mundo, los uruguayos tenemos fortalezas importantes pero entendemos, no la Jutep, creo que los uruguayos hoy sienten que es un tema preocupante y un problema que si no hacemos nada se nos va a venir encima. Y si el organismo no es conocido y no parece hacer nada, estamos mal. El tema es ¿qué hace el Estado? Creo que no estamos haciendo todo lo que debemos hacer y podemos hacerlo.

¿Cómo juega la integración?

Juega porque no tenemos color, los tres estamos convencidos de que la ley está bien y no vamos a hacer política. Yo no soy frenteamplista en la Jutep y quedó claro en las cosas que hemos hecho, Maltilde no es representante de un partido en la comisión, es un órgano que no está haciendo política y que no va a hacer política. Si en los casos de corrupción hay políticos, vamos a pegarles.

El fallo de la Jutep en el caso de Sendic llamó la atención por la contundencia ¿por qué?

Fuimos tan drásticos porque si el mensaje que tiene que dar el Estado es: no hay espacio para la corrupción, los corruptos no pueden actuar impunemente, entrar a ver si el monto es grande o chico no tiene relevancia.

¿Tomaron el caso Bascou para equilibrar políticamente?

No, para nada, no se planteó en esos términos. La idea no es hacer política. Los dos casos tuvieron el suficiente impacto público. Los delitos vinculados al tema de la corrupción los maneja la Justicia, la ética de los partidos la manejan los partidos, en el medio hay otras cosas que están prohibidas y no son delito. Ahí trabajamos nosotros.

¿La Jutep tuvo sus patinadas esta semana?

Es indudable que tenemos que ser más cuidadosos en las apariciones públicas. Desde el principio hemos planteado que la Jutep no debería aparecer en la prensa salvo en los fallos. Fue un error, no es grave y no implica prejuzgar. Lo que hay que marcar es: una cosa es que hable un integrante y otra cosa es como la prensa que pone: la Jutep cuestiona. Eso no es así.