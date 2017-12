Lucía Topolansky sobre José Mujica: “No le doy permiso para ser candidato a presidente”

La vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, participó de una entrevista en Telemundo a cargo de Emiliano Cotelo.

La vicepresidencia

Topolansky, quien asumió como senadora en este tercer periodo gubernamental del Frente Amplio, debió tomar la vicepresidencia luego de que Raúl Sendic renunciara. La exprimera dama dio su primer balance:

“Creo que sí me acostumbré. Me costó al principio porque me tuve que subir a un auto en marcha. Me esforcé para que en el Poder Legislativo hubiera la menor cantidad de ruidos posibles, porque tiene una función. Me comprometí con el presidente a sacar adelante una serie de proyectos pero después tuve que conocer la parte interna, administrativa y una parte de vínculos internacionales que es intensa”.