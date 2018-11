Lucía Topolansky y la inauguración del Antel Arena: “Si lo vinculamos a la campaña, estamos equivocados en el concepto de gobernar”

La vicepresidenta habló de los precandidatos del oficialismo, la situación de Raúl Sendic y la inauguración del Antel Arena.

Antel Arena

Estuvo el lunes a la noche en primera fila en la inauguración del Antel Arena. Montevideo gana un complejo polifuncional muy actualizado, para albergar espectáculos, deportes y congresos. Pero el debate sigue abierto. Y una de las críticas de la oposición es que costó 85 millones de dólares cuando inicialmente se habló de 40 millones dólares. ¿Qué responde?

Creo que es una obra importantísima para la ciudad de Montevideo. Es una centralidad nueva, hay que ver el entorno urbanístico. Me parece que ganó la ciudad. Mieres hizo dos pedidos de informes. Se ve que no quedó conforme con las respuestas.

¿Cuánto se podría haber hecho en otros rubros con 87 millones de dólares?

¿Esta obra ayuda al FA o complica en el comienzo de esta campaña electoral?

No lo vinculo con la campaña. Si lo hacemos, estamos equivocados en el concepto de gobernar. Creo que ayuda a la ciudad y al vecindario. Es un lugar que los uruguayos, cuando se vayan apropiando, lo disfrutarán mucho.

Precandidatos y elecciones

La seguridad es la mayor preocupación de los uruguayos, la percepción de la gente sobre la marcha de la economía es pesimista, la evaluación de gestión del presidente está en sus valores más bajos y algunas promesas de gestión, como el “cambio de ADN” en educación no han mostrado los resultados. ¿Esta es la elección más “cuesta arriba” de los últimos tiempos para el FA?

Para enfrentar el desafío de una campaña electoral tan dura, ¿cuál es candidato presidencial más adecuado?

Sectorialmente no hemos definido entre los cuatro precandidatos. El MPP encarará el tema en un plenario el 25 de noviembre. Vamos a hacer un acto público el 24 de noviembre para prender los motores al congreso, porque nos importa que salga muy bien.

Hay dirigentes que públicamente ya han dicho que prefieren a Carolina Cosse. ¿Cuál es su preferencia?

No lo voy a decir si no lo he hablado con los compañeros. Los conozco a los cuatro. Nos quisimos entrevistar con ellos porque queríamos su opinión sobre la priorización del programa. Tuvimos aportes y críticas muy buenas. Les preguntamos algunas cosas de futuro, por cómo organizarían los pasos de gobierno. Con eso haremos un informe que presentaríamos al plenario. Son compañeros diferentes y uno puede ver fortalezas y debilidades.