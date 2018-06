Marcelo Abdala: “El argumento de la generación de empleo se agita cada vez que hay un planteo de mayor equidad”

El secretario general del PIT-CNT y dirigente de la Untmra, habló del año especial que está viviendo la central sindical, dado que se realiza la última Rendición de Cuentas de este gobierno en la que se puede aumentar el gasto y, paralelamente, se lleva a cabo la ronda de Consejos de Salarios más grande de la historia.

Sobre las reuniones a llevarse a cabo durante el Mundial de fútbol, que empieza en nueve días, Abdala dice que hicieron “un fixture del Mundial para no meter la pata y organizar reuniones mientras juega Uruguay”. No obstante, señala que “el trabajo no se detiene y la actividad sindical tampoco”.

“Nosotros no somos una isla, tenemos la misma inquietud y sensibilidad que todo el mundo”.

Rendición de Cuentas e impuestos

En la reunión de ayer con el Gobierno por la Rendición de Cuentas, el PIT-CNT propuso que, para poder cumplir con una serie de políticas en educación, salud, vivienda y cuidados, se aumentara la carga tributaria a los sectores “más poderosos” por medio del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio (IP).

El ministro Danilo Astori, respondió que no. Dijo: “Aumentar la carga tributaria, en particular la de aquellos sectores que tienen mayor responsabilidad en el incremento de la inversión y el empleo, sería absolutamente contradictorio para lo que necesita el país”.

Al respecto, Marcelo Abdala dijo:

“Nosotros no tenemos una postura de elevación de la carga tributaria genérica y en abstracto. El planteo nuestro en materia tributaria podría decirse que fue originado por el propio ministro de Economía cuando informó de la transformación tributaria que nos rige hoy”. “Nosotros tenemos reclamos en materia de equidad. Si el impuesto que pagamos los trabajadores a través del IRPF es progresivo de acuerdo al ingreso del trabajador, que con el capital pase lo mismo”. “Si una elevación de los impuestos genera problemas de empleo, nosotros no estamos de acuerdo. No reclamaríamos un aumento de la carga tributaria para pequeños o medianos comerciantes, industriales o productores agropecuarios. Pero en la cúspide del gran capital y la gran riqueza, y en sectores que bastante más que ver tienen con la especulación que con el mundo del trabajo, no lo descartaría y no me parece que sea una mala palabra”. “Hay que mejorar la progresividad del impuesto al capital, pero arriba, en la cúspide del asunto”. “El argumento de la generación de empleo ha sido utilizado permanentemente en detrimento de los Consejos de Salarios, de mejorar la carga tributaria, es un argumento que se agita cada vez que hay un planteo de mayor equidad, no me hago el distraído en torno a eso”. “El movimiento obrero lucha por cambios estructurales y más adelante las cosas suceden”.

Empleo

“Generar fuentes de trabajo”, es, según Astori, “uno de los problemas fundamentales del país en este momento”. Para Abdala, el PIT-CNT coincide en esto.

“En la parte de generación de empleo, el Gobierno asume tramos enteros de la plataforma del PIT-CNT”. “Allí se plantea una bandera histórica de la central como el hecho de mejorar la calidad del gasto público y la inversión a través de un sistema de compras del Estado que esté vinculado a proveedores nacionales, que generen trabajo nacional, que generen industria”. “Nosotros hace más de dos años planteamos la creación de un Consejo Superior de Trabajo, una tripartita que mire el trabajo del futuro, la política industrial, la generación de empleo y el Gobierno estuvo de acuerdo pero las cámaras empresariales no han querido participar”. “Hay una discusión que necesita el país que es: ¿cuál es la estrategia de competitividad que va a elegir Uruguay? Si un sector “empresaurio” me dice que hay que bajar los salarios, en eso no estamos de acuerdo”. “Uruguay nunca va a ser un país que se pueda poner en la punta de una competitividad a costos y en particular a costos laborales, porque ya hay otros países que eligieron esa ruta”. “Nosotros preferimos una estrategia de competitividad que mire la productividad auténtica, genuina, que mire la organización del trabajo y la calidad y de repente se precisa más profesionalización y salarios de punta”.

Ante la pregunta de quién defiende a los desempleados, Abdala asegura que ese es el PIT-CNT: “El trabajador desempleado está organizado en nuestros propios sindicatos”.

Déficit fiscal

Astori se detuvo ayer en el caso de Argentina, que se encuentra “en un círculo vicioso de déficit y endeudamiento” que impacta en “la producción, el empleo y la vida de la gente”. Ese es un ejemplo de lo que Uruguay “no debe hacer”, concluyó.

El déficit fiscal en Uruguay es muy alto (3.7% del PBI) y eso implica que cada año se agrega más deuda pública, que se suma al monto que estamos pateando para adelante, para las futuras generaciones.

El gobierno se fijó la meta de 2,5% de déficit al final del periodo. Un documento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT sugiere que no se cumpla con ese objetivo para tener más recursos para políticas sociales.